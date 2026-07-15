한국도로공사 충북본부, 9곳 휴게소 '식품안심구역' 지정

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 충북본부는 15일 오창 휴게소에서 식품안심구역 지정식을 개최했다
- 오창·문의청남대 휴게소가 새로 식품안심구역으로 지정돼 충북본부 관내 휴게소가 9곳으로 늘었다
- 충북본부는 위생 교육·점검·컨설팅을 이어왔으며 임종택 본부장은 고객이 믿고 찾을 수 있는 휴게소 조성을 약속했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 한국도로공사 충북본부 관내 고속도로 휴게소의 식품 안전 수준이 한층 강화됐다.
주요 휴게소들이 '식품안심구역'으로 추가 지정되면서 이용객이 보다 안심하고 먹거리를 이용할 수 있는 환경이 조성됐다는 평가다.
한국도로공사 충북본부는 15일 오창(하남 방향) 휴게소에서 식품안심구역 지정식을 개최했다. 오창(양 방향) 휴게소와 문의청남대(양 방향) 휴게소가 새롭게 식품안심구역으로 지정됐다.
앞서 지난해 음성(양 방향) 휴게소가 전국 휴게소 최초로 식품안심구역으로 지정된 데 이어 이번 추가 지정으로 충북본부 관내 식품안심구역 휴게소는 총 9곳으로 늘어났다.
이들 휴게소는 음성(양 방향), 문경(창원 방향), 안성맞춤(양 방향), 오창(양 방향), 문의청남대(양 방향) 등이다. 식품안심구역은 위생 수준이 우수한 '식품안심업소'가 일정 비율 이상 밀집한 구역을 대상으로 식품의약품안전처와 지자체의 심사를 거쳐 지정되는 제도다.
충북본부는 그간 휴게소 위생 수준 향상을 위해 담당자 위생 교육, 정기·수시 점검, 전문 기관 컨설팅, 식품 안전 캠페인 등 현장 중심의 관리 체계를 지속적으로 운영해왔다.
임종택 본부장은 "식품안심구역 지정은 단순한 인증을 넘어 휴게소 식품 안전 수준을 객관적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 고객이 믿고 찾을 수 있는 휴게소 환경 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com