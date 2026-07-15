진주시, 민선 9기 첫 기관장협의회…주요 현안 대응 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 15일 기관장협의회 정례회를 열고 협력 의지를 재확인했다.
- 시는 M2페스티벌 등 현안과 여름철 재난 대응 협조를 요청했다.
- 조규일 시장은 기관장협의회 중심의 소통으로 시정 과제를 추진하겠다고 했다.
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 새로운 시정 방향에 맞춰 지역 기관 간 정책 공유와 협력 의지를 재확인하고 주요 현안에 대한 공동 대응 방안을 논의했다.
진주시는 15일 시청에서 지역 주요 기관장 등 40여 명이 참석한 가운데 '민선 9기 첫 진주시 기관장협의회 정례회'를 개최했다고 밝혔다. 이번 정례회는 민선 9기 출범 이후 처음 열린 회의이다.
'진주시 기관장협의회'는 지역 내 43개 기관장이 참여하는 협의체로 지역 현안을 공유하고 기관 간 협력체계를 강화해 지역 발전과 시민 복지 증진을 도모하기 위해 운영되고 있다.
이날 회의에서 진주시는 2026 진주 M2페스티벌 개최 계획을 비롯해 진주남강유등축제 소망 등 달기 사전 접수 참여 협조, 국가유산 미디어아트 진주성 개최 및 관람, 진주 국가유산 야행 개최 및 관람 홍보, 여름철 자연 재난 대비 방안 등을 설명하며 각 기관의 관심과 협조를 요청했다.
시는 민선 9기에도 우주항공산업 육성, 문화관광 콘텐츠 확충, 원도심 활성화, 시민 복지와 생활 편의 향상 등 주요 시정 과제를 흔들림 없이 추진하겠다는 방침을 밝혔다. 지역 현안의 원활한 추진을 위해 기관장협의회가 실질적인 소통과 협력의 중심 역할을 해줄 것을 당부했다.
각 기관도 자체 현안과 사업을 공유했다. 진주교육대학교는 정문 우회차도 증설공사 준공 계획을 소개했고 연암공과대학교는 교육부 'AID(AI+Digital) 전환 중점 전문대학 지원사업' 선정 내용을 알렸다. 진주보건대학교는 산모·신생아 건강 관리사 양성 과정 프로그램 운영 계획을, 한국폴리텍대학 진주캠퍼스는 중장년·여성 재취업·AX 과정 교육생 모집 계획을 설명했다.
진주교육지원청은 '경남교육청 돌봄센터 늘봄진주' 운영 내용을 공유했고, 진주상공회의소는 발전공기업 통합 본사의 진주 유치를 위한 공동 대응 협조를 요청했다. 한국전력공사 진주지사는 주택용 에너지 캐시백 한시적 지원 확대 계획을, 진주우체국은 국가행정기관과 우체국 간 공간 통합 운영 추진 계획을 소개하며 기관 간 협력 사항을 논의했다.
조규일 시장은 "민선 9기 진주시정은 시민의 신뢰와 성원을 바탕으로 진주의 더 큰 도약과 시민 행복 실현을 위해 출발했다"며 "지역의 주요 현안은 어느 한 기관의 노력만으로 해결하기 어려운 만큼 기관장협의회를 중심으로 긴밀히 소통하고 협력해 시민이 행복한 부강한 진주를 함께 만들어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com