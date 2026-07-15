광명장애인복지관, 친환경 건물로 새 단장...그린리모델링 착수

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총사업비 42.5억 투입...에너지 소요량 기존 대비 약 30% 절감 목표

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 개관한 지 25년이 지나 노후화된 광명장애인종합복지관을 에너지 성능을 높인 친환경 공공건축물로 새 단장한다고 15일 밝혔다.

15일 오전 시청 영상회의실에서 '광명장애인종합복지관 그린리모델링 사업 설계용역' 착수보고회가 진행 중이다. [사진=광명시]

시는 이날 시청 영상회의실에서 '광명장애인종합복지관 그린리모델링 사업 설계용역 착수보고회'를 개최하고 건축물의 에너지 효율 극대화와 온실가스 배출 감축을 위한 구체적인 설계 방향을 논의했다.

이번 사업은 국토교통부 주관 '공공건축물 그린리모델링 사업' 공모 선정으로 확보한 국·도비 33억5700만 원을 포함해 총사업비 42억5000만 원이 투입되는 대규모 개보수 프로젝트다.

시는 노후 복지관의 단열 성능과 설비를 대폭 개선해 건물의 에너지 소요량을 기존 대비 약 30% 절감하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 ▲외벽 고성능 단열 보강▲고효율 창호 및 출입문 교체▲건물 지붕 쿨루프(Cool Roof) 공법 적용▲폐열회수형 환기장치 설치▲고효율 냉난방 설비 교체 등을 전방위로 추진한다.

이와 함께 화재 등 재난 예방을 위해 시설 내 스프링클러를 신규 설치하는 등 소방·안전시설을 대폭 보강해 장애인 이용자들의 안전을 한층 강화할 계획이다.

시는 올해 12월까지 설계 용역을 마무리한 뒤 내년 2월 착공해 같은 해 12월 준공할 예정이다. 특히 공사 중에도 복지관 임시 운영에 차질이 없도록 단계별 정밀 공사 계획을 수립해 이용자들의 불편을 최소화할 방침이다.

박승원 광명시장은 "이번 리모델링을 통해 복지관을 이용하는 시민들이 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 복지 서비스를 누릴 수 있게 되기를 바란다"며 "앞으로도 노후 공공건축물의 에너지 성능을 지속해서 개선해 탄소중립 실현에 앞장서는 동시에 시민 삶의 질을 높이는 지속 가능한 도시 광명을 만들어 가겠다"고 말했다.

15일 오전 시청 영상회의실에서 '광명장애인종합복지관 그린리모델링 사업 설계용역' 착수보고회가 진행 중이다. [사진=광명시]

광명시는 신축 공공건축물의 경우 제로에너지건축물(ZEB) 인증 고도화를 추진하고 기존 노후 건축물은 그린리모델링을 통해 체질을 개선하는 투트랙 친환경 건축 정책을 펼치고 있다. 현재까지 광명동초등학교 복합시설, 광명업사이클아트센터 등 10개 시설이 제로에너지건축물 인증을 획득했으며 지난 2020년부터 총 15개 공공건축물의 그린리모델링을 완료했다.

1141world@newspim.com