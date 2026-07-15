여자배구단 전 코치 '부적절한 행위' 의혹...스포츠윤리센터 진상 조사

KOVO "윤리센터 결과 따라 상벌위 개최"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로배구 여자부 A 구단의 B 전 코치가 선수단 회식 자리에서 부적절한 행위를 한 의혹으로 스포츠윤리센터의 조사를 받고 있다. B 전 코치는 사안이 불거진 후 이미 구단을 떠난 상태다.

15일 배구계에 따르면 B 전 코치는 지난 1월 선수단 회식 도중 한 선수에게 성적 수치심을 유발하는 행동을 했다. 피해 선수는 구단에 즉각 문제를 제기했고 피해자 측은 스포츠윤리센터에 관련 내용을 신고했다.

구단은 사건 인지 후 뒤늦게 대처에 나섰다. A 구단 관계자는 "구단이 해당 사실을 파악한 것은 지난 5월 무렵"이라며 "사실 확인 즉시 당사자들을 분리 조치했고 스포츠윤리센터와 한국배구연맹(KOVO)에 신고를 마쳤다"고 설명했다. 의혹 당사자인 B 전 코치는 구단에 사직서를 제출하고 물러났다.

현재 사건은 스포츠윤리센터로 넘어가 정식 조사가 진행 중이다. 센터 조사 결과 규정 위반이 확인되면 문화체육관광부나 대한체육회 등을 통해 공식 징계 요청이 내려진다. KOVO 관계자는 "현재 스포츠윤리센터의 조사가 진행 중인 사안"이라며 "조사 결과가 나오는 대로 이를 바탕으로 상벌위원회를 개최해 징계 여부를 결정하겠다"고 밝혔다.

한편 A 구단은 최근 단장을 교체하는 인사를 단행해 의혹을 샀다. 이에 대해 구단 관계자는 "이번 단장 교체는 해당 사건과 무관한 정상적인 인사이동"이라며 선을 그었다. 구단 측은 향후 조사 결과에 따라 관련 규정과 절차대로 엄정하게 후속 조치를 취하겠다는 입장이다.

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