부산시의회, 인사청문특위 구성…공공기관장 검증체계 가동

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위원장 김보언, 부위원장 이상욱·조용우





[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 인사청문특별위원회를 새로 꾸려 향후 출자·출연기관장 등 주요 공직후보자에 대한 검증 체계를 가동했다.

시의회는 전날 제338회 임시회 1차 본회의에서 '부산시의회 인사청문특별위원회 구성 결의안'을 의결하고 의원 13명을 위원으로 선임했다고 15일 밝혔다.

14일 열린 제338회 부산시의회 임시회 제1차 본회의 기간에 열린 인사청문특별위원회 회의[사진=부산시의회]2026.07.15

이는 신임 시장 취임 이후 늘어날 것으로 예상되는 공공기관장 인사청문 수요에 대비해 공백 없이 대응하기 위해서다.

이번 특위에는 강영두(북구1), 견미령(비례), 김보언(수영구2), 김은명(영도구1), 김재헌(동구2), 라기오(기장군2), 박상현(영도구2), 이상욱(동구1), 이용운(서구2), 조병제(수영구1), 조용우(비례), 최종원(사하구2), 최홍찬(연제구1) 의원이 참여한다. 이들은 7월부터 활동을 시작해 2년간 인사청문특위로서 공공기관장 인사검증 업무를 담당한다.

인사청문특위는 시민생활과 지역경제에 영향이 큰 기관장을 대상으로 책임성과 경영 효율성을 점검하는 역할을 하게 된다. 후보자의 전문성과 도덕성, 직무수행 능력, 기관 운영 방향, 경영 역량 등을 종합적으로 살펴 공직자 인선이 시민 눈높이에 부합하는지 확인한다는 방침이다.

특위는 이날 오후 1차 회의를 열어 김보언 의원을 위원장으로, 이상욱·조용우 의원을 부위원장으로 선출했다. 위원회는 후보자가 해당 기관 정책 현안과 역할을 충분히 이해하고 있는지, 부산시정 방향에 부합하는 운영 비전과 전략을 갖추고 있는지 등을 중점 점검할 계획이다.

시의회는 인사청문 과정에서 개인 도덕성과 직무능력뿐 아니라 기관의 중장기 운영 구상, 이해충돌 예방 의지 등도 함께 확인해 인선의 투명성과 공정성을 높인다는 입장이다.

김보언 위원장은 "공공기관장은 시민의 삶과 시 주요 정책 추진에 직접 영향을 미치는 자리인 만큼 후보자의 자질과 역량에 대한 충실한 검증이 중요하다"면서 "후보자의 도덕성과 전문성은 물론 기관 운영 능력과 정책 추진 의지를 꼼꼼히 확인해 시민이 신뢰할 수 있는 공직 인사가 이뤄지도록 의회의 견제·감시 기능을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com