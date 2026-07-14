MBK, 홈플러스 노조 면담 당일 취소

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노조, 긴급자금 지원·즉시항고 요구 예정

메리츠는 일반노조와 첫 공식 간담회

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스 회생절차 폐지 이후 예정됐던 김광일 MBK파트너스 부회장과 마트산업노동조합 홈플러스지부 간 면담이 당일 취소됐다. 홈플러스 최대 채권자인 메리츠금융그룹은 다른 홈플러스 노동조합과 처음으로 공식 대면해 긴급 운영자금 조달 방안 등을 논의했다.

14일 민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 홈플러스지부에 따르면 이날 오후 3시 서울 강서구 홈플러스 본사에서 진행될 예정이었던 김 부회장과의 면담이 취소됐다.

[성남=뉴스핌] 이건주 기자 = 홈플러스가 운영자금 고갈로 13일부터 대형마트와 본사 영업을 임시 중단한 가운데 경기 시내 한 홈플러스에 휴무를 알리는 안내문이 붙어 있다. 홈플러스는 2000억 원 규모의 긴급 자금 확보와 오는 20일 법원의 최종 결정에 따라 영업 재개 여부를 정할 예정이다. 2026.07.13 kunjoo@newspim.com

MBK 측은 이날 오전 홈플러스 인사본부를 통해 면담이 어렵다는 입장을 전달하고 추후 일정을 다시 잡겠다고 밝힌 것으로 전해졌다. 노조는 MBK 측에 공문을 보내 면담 취소 경위와 향후 면담 계획에 대한 공식 입장을 요구하기로 했다.

앞서 마트노조 홈플러스지부 소속 노동자들은 지난 10일 서울 종로구 광화문D타워에 위치한 MBK파트너스 본사에서 김 부회장과의 면담을 요구하며 연좌농성을 벌였다. MBK 측이 면담을 제안하면서 농성은 종료됐다.

노조는 이날 면담에서 MBK 측에 2000억원 규모의 긴급 운영자금 지원과 법원의 회생절차 폐지 결정에 대한 즉시항고, 회사 정상화 및 고용 유지 방안 등을 요구할 예정이었다.

그러나 면담이 무산되면서 노조는 당초 면담이 예정됐던 오후 3시 홈플러스 본사 앞에서 기자회견을 열고 MBK 측의 면담 취소를 규탄하기로 했다.

한편 같은 날 홈플러스일반노동조합은 고용노동부 서울남부지청에서 메리츠금융그룹 계열사 관계자와 비공개 간담회를 진행했다. 홈플러스 회생절차가 시작된 이후 일반노조와 메리츠 측이 공식적으로 대면한 것은 이번이 처음이다.

간담회에는 이종성 홈플러스일반노조 위원장과 노조 관계자, 메리츠증권 본부장 등이 참석했다. 양측은 약 2시간 동안 2000억원 규모의 긴급운영자금대출(DIP) 마련과 회사 정상화, 고용 유지 방안 등에 대한 입장을 공유했다.

다만 최대주주인 MBK 측이 참석하지 않아 구체적인 합의나 결론에는 이르지 못한 것으로 전해졌다. 서울남부지청은 이르면 15~16일 MBK와 메리츠, 노동조합 등 주요 당사자가 함께 참여하는 추가 협의 자리를 마련하는 방안을 제안한 것으로 알려졌다.

홈플러스는 운영자금 고갈을 이유로 지난 13일부터 본사 조직과 전국 67개 대형마트 점포의 운영을 임시 중단했다. 서울회생법원은 지난 3일 회생계획 수행에 필요한 최소 2000억원의 자금 조달이 이뤄지지 않았다고 판단해 홈플러스의 회생절차 폐지를 결정했다.

mkyo@newspim.com