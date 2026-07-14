日 주도 '피지컬 AI'에 미국·유럽 14개 연구기관 참여

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본이 주도하는 피지컬 인공지능(AI) 개발 사업에 미국과 유럽의 유수 연구기관들이 대거 참여한다. 일본이 강점을 가진 제조업 현장을 기반으로 글로벌 연구 역량을 결집해 피지컬 AI 기술 개발과 상용화에서 주도권을 확보하려는 구상이다.

14일 요미우리신문에 따르면 일본 경제산업성 산하 산업기술종합연구소(AIST)를 중심으로 일본·미국·유럽 등의 대학과 연구기관 14곳이 피지컬 AI 연구개발에 협력하기로 했다. 전체 연구진은 200명을 넘을 전망이다.

참여 기관에는 영국 케임브리지대와 옥스퍼드대, 미국 카네기멜런대, 일본 도쿄과학대·오사카대·와세다대·게이오대 등이 포함된다. 세계적인 AI 석학 요슈아 벤지오가 설립한 캐나다 AI 연구기관 밀라(Mila)도 참여한다.

구글 계열사 소속 AI 연구자도 합류할 예정이다. 일본 측은 AI 분야의 또 다른 석학인 얀 르쿤 등이 설립한 프랑스 스타트업과의 협력도 검토하고 있다.

연구진은 피지컬 AI 구현에 필요한 시각·음성·공간·촉각 등의 기술을 분야별로 나눠 연구한다. 챗GPT와 같은 생성형 AI가 주로 언어를 이해하고 생성하는 데 초점을 맞춘다면, 피지컬 AI는 현실 세계에서 작동하기 위해 다양한 감각 정보와 공간을 종합적으로 이해하고 판단해야 한다. 연구진은 각 분야의 인식·이해 능력을 대폭 끌어올리는 기술 개발에 집중할 계획이다.

연구 성과는 소프트뱅크를 비롯한 일본 기업들이 설립한 AI 개발사 '노에트라(Noetra)'에 활용된다. 글로벌 연구진이 기초·원천 기술을 개발하고, 노에트라가 이를 실제 AI 개발과 산업 현장 적용으로 연결하는 구조다. 노에트라가 개발한 AI는 일본 기업들에 개방할 예정이다.

일본이 피지컬 AI를 차세대 AI 경쟁의 '승부처'로 보는 배경에는 제조업 경쟁력이 있다. 피지컬 AI를 실제로 학습시키고 적용할 수 있는 공장과 제조 현장이 풍부한 만큼, 미국과 중국의 빅테크가 주도하는 언어 기반 생성형 AI와는 다른 경쟁 구도를 만들 수 있다는 판단이다. 노에트라에도 제조업체를 중심으로 다수의 일본 기업이 참여하고 있다.

해외 연구진 역시 일본의 산업 현장이 연구 성과를 실제 환경에서 검증하고 상용화하기에 유리하다고 판단해 이번 프로젝트에 참여한 것으로 전해졌다. 일본 경제산업성은 조만간 국산 AI 연구개발 체계를 공식 발표하고 자금 지원에도 나설 방침이다.

일본은 이를 통해 '글로벌 연구진의 기술력→일본 제조 현장에서의 검증→자국 기업을 통한 상용화'로 이어지는 피지컬 AI 생태계를 구축한다는 구상이다.

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