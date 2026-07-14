김제시, 동원로엑스 770억 물류거점 구축

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2028년까지 지평선산단 물류시설 조성, 직접 20명 등 125명 고용 창출

전북권 배송 거점, 제조·물류 연계 산업생태계 구축·지역경제 활성화 기대

[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 김제시는 전북특별자치도와 함께 국내 종합물류기업 동원로엑스㈜와 770억 원 규모의 투자협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 민선 9기 출범 이후 첫 투자협약으로 김제시가 첨단 물류산업 기반 확대와 지역경제 활성화를 위한 투자유치에 본격 나서는 신호탄이 됐다.

동원로엑스(주) 투자협약[사진=김제시]2026.07.14 gojongwin@newspim.com

이날 전북특별자치도청에서 열린 협약식에는 이원택 전북특별자치도지사와 정성주 김제시장, 박성순 동원로엑스㈜ 대표 등이 참석해 성공적인 투자 이행과 상생협력을 약속했다.

협약에 따라 동원로엑스㈜는 올해 하반기부터 2028년까지 770억 원을 투자해 지평선일반산업단지 2만5000㎡ 부지에 연면적 3만4000㎡ 규모의 물류시설을 조성한다.

이 사업으로 직접고용 20명과 간접고용 105명 등 모두 125명의 일자리가 창출될 전망이다.

이번 투자는 주요 고객사의 생산 확대에 따른 물류 수요 증가에 대응하기 위한 생산 인접형 물류거점 구축 사업이다. 기존 전남 담양 물류센터가 담당하던 전북권 배송 기능도 김제로 이전해 전북권 핵심 물류허브 역할을 수행할 것으로 기대된다.

동원로엑스㈜는 동원그룹 계열 종합물류기업으로 전국 운송 거점과 유통센터를 기반으로 육상운송과 항만하역, 보관, 유통, 국제물류 서비스를 제공하고 있다.

정성주 김제시장은 "이번 협약은 전문 물류기업 유치를 통해 김제의 산업 경쟁력과 물류 기반을 한층 강화하는 의미 있는 성과"라며 "기업이 안정적으로 투자할 수 있는 환경을 조성해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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