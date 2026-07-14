신한투자증권·시에라·현대커머셜, 500억원 규모 모빌리티 상생금융 펀드 조성

"협력업체 유동성 지원…공급망 안정화 및 산업 경쟁력 강화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권과 시에라인베스트먼트(이하 시에라), 현대커머셜이 500억원 규모의 '신한시에라 모빌리티 상생금융 기관전용사모투자합자회사(PDF, Private Debt Fund, 이하 펀드)'를 조성한다.

14일 신한투자증권에 따르면 해당 펀드는 모빌리티 산업 밸류체인 내 협력업체를 대상으로 운영자금, 시설투자, 연구개발(R&D) 및 산업 전환 자금을 지원하기 위해 마련됐다. 신한투자증권과 시에라는 본 펀드의 공동 운용 및 자금모집을 담당하며, 현대커머셜은 모빌리티 산업에 대한 이해와 산업 생태계 내 차별화된 네트워크를 바탕으로 펀드의 출자자로 참여한다.

신한투자증권 TP타워 [사진=신한투자증권]

주요 투자대상은 모빌리티 산업 밸류체인 내에서 사업 경쟁력과 성장 잠재력을 보유하고 있으나 일시적인 유동성 부족으로 자금 지원이 필요한 협력업체다. 펀드는 성장 가능성이 높은 기업에 적시 자금을 공급함으로써 단기 유동성 부담을 완화하고 안정적인 경영활동을 지원할 계획이다.

신한투자증권 측은 "최근 경기 둔화 등으로 협력업체들의 자금 조달 환경이 악화되고 있는 가운데, 이번 펀드는 산업 현장의 실질적인 자금 수요에 대응하는 생산적 금융 모델로 추진된다"며 "단순한 금융 지원을 넘어 협력업체의 성장 기반을 마련하고 공급망 전반의 안정성을 높이는 데에 의미가 있다"고 말했다.

신한투자증권은 이번 펀드를 통해 자본시장의 자금을 실물경제와 산업 현장에 연결하는 생산적 금융을 확대하고, 협력업체와 금융기관이 함께 성장하는 상생형 금융 플랫폼을 구축할 계획이다. 또한 반도체, 2차전지, 철강, 방산 등 국가 핵심 산업으로 생산적 금융 및 공급망 금융 모델을 확대해 나갈 예정이다.

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