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'래미안' 출격에 경쟁사 이탈…한강벨트 정비사업 판도 변화

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AI 핵심 요약

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  • 삼성물산이 14일 성수3지구와 여의도 목화 등에서 단독 입찰로 수의계약 전환을 이어가며 한강변 핵심 정비사업 수주를 확대했다.
  • 올 상반기 대치쌍용1차·압구정4구역 등 5곳에서 4조7163억원을 수의계약 위주로 따내며 대형 건설사 중심 수주 쏠림 현상이 심화됐다.
  • 원가 부담과 매몰비용을 피하려는 업계 기조 속에 중견사는 입찰 기회 축소로 양극화 우려가 커져 친환경·디지털 등 신사업 다각화를 모색하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성물산, 상반기 수주 5곳 중 4곳 수의계약
경쟁사 '옥석 가리기' 본격화
중견사는 신사업으로 눈 돌려

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 삼성물산이 참여한 서울 핵심 정비사업장에서 경쟁입찰이 무산되고 수의계약으로 전환되는 사례가 잇따르고 있다. 원가 부담과 수주전 비용이 커지는 가운데 경쟁사들이 삼성물산과의 정면 승부를 피하면서 대형 건설사 중심의 수주 쏠림 현상도 한층 심화하는 모습이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 성수3지구 이어 목화도 단독으로…한강변 영향력 확대

14일 정비업계에 따르면 전날 열린 성수3지구 재개발 시공사 선정 2차 현장설명회에는 삼성물산만 참석했다. 앞서 1차 현장설명회에는 삼성물산과 제일건설, 금호건설 등 3개사가 참여했지만, 입찰참여확약서를 제출한 곳은 삼성물산이 유일했다.

조합은 예정 공사비와 입찰보증금 등 기존 조건을 유지한 채 재공고에 나섰지만, 2차 현장설명회 역시 삼성물산을 제외한 건설사들의 참여는 이뤄지지 않았다. 현행 규정상 경쟁입찰이 두 차례 이상 성립하지 않으면 수의계약으로 전환할 수 있다.

조합은 향후 이사회와 대의원회를 열어 수의계약 전환 및 우선협상대상자 지정 안건을 의결한 뒤 삼성물산이 제시할 설계안과 공사 조건을 검토할 예정이다. 이후 총회에서 시공사 선정 안건이 통과되면 삼성물산은 공사비 1조8275억원 규모의 성수3지구 시공권을 확보하게 된다.

여의도에서도 비슷한 양상이 나타나고 있다. 이달 9일 여의도 목화아파트 재건축 조합이 시공사 입찰을 마감한 결과 삼성물산만 단독 응찰해 첫 입찰이 유찰됐다. 앞서 열린 현장설명회에는 7개 건설사가 참석했지만 실제 입찰에 참여한 곳은 삼성물산뿐이었다.

이 단지 시공권을 확보하면 대교에 이어 두 번째 여의도 재건축 사업을 맡는 셈이다. 성수3지구에 이어 목화 재건축 조합과도 수의계약을 맺을 경우 한강변 핵심 정비사업장을 중심으로 영향력을 넓히려는 전략이 더욱 뚜렷해질 전망이다.

올 들어 삼성물산이 단독 입찰을 거쳐 수의계약으로 시공권을 확보하는 사례가 반복됐다. 상반기 대치쌍용1차와 압구정4구역, 방배신삼호, 신반포19·25차, 개포우성4차 등 5곳에서 총 4조7163억원의 정비사업 수주 실적을 올렸다.

이 가운데 포스코이앤씨와 경쟁한 신반포19·25차를 제외한 나머지 4곳은 경쟁입찰 없이 수의계약 방식으로 삼성물산을 시공사로 선정했다. 대치쌍용1차와 개포우성4차에서는 삼성물산만 두 차례 입찰에 참여하거나 입찰의향서를 제출하면서 경쟁 구도가 만들어지지 않았다.

압구정4구역 역시 현장설명회에는 복수의 건설사가 참석했지만 실제 입찰에는 삼성물산만 참여했다. 방배신삼호는 기존 우선협상대상자와의 계약이 무산된 이후 삼성물산을 새로운 우선협상대상자로 정하고 수의계약 절차를 진행했다.

◆ 수주전 매몰비용 부담…대형사 쏠림에 양극화 우려

업계 관계자들 사이에서는 삼성물산과의 전면전을 피하는 흐름이 일종의 전략이라는 분석이 나온다. 입찰 경쟁 과정에서 발생하는 매몰비용을 최대한 피하려는 시도라는 주장이다.

조합은 여러 건설사가 제시한 공사비와 금융 조건, 설계안을 비교해 유리한 제안을 선택할 수 있는 경쟁입찰을 선호한다. 반대로 건설사 입장에서는 무리한 경쟁을 피하는 것이 재무 건전성을 높일 수 있는 길이다.

원자잿값 상승으로 주택사업 수익성이 악화한 데다 원가율까지 높아지면서 건설사들의 사업장 '옥석 가리기'가 불가피해졌기 때문이다. 한 대형사 관계자는 "수주 가능성이 불확실한 현장에 대규모 비용을 투입하기보다 수익성과 수주 가능성을 면밀히 따져 제한적으로 입찰에 나서는 기조가 강해지고 있다"고 말했다.

강남권을 비롯한 핵심 정비사업장은 차별화한 대안설계와 고품질 홍보관, 조합원 대상 홍보 활동 등 입찰 단계부터 비교적 큰 규모의 자본 투입을 요구한다. 경쟁에서 패배하면 설계와 홍보에 쏟은 비용을 회수하기 어려워 건설사가 떠안아야 할 부담도 커진다.

송승현 도시와경제 대표는 "건설업계 전반적으로 매출이 떨어진 상황에서 추가적인 비용 지출이 발생한다는 것은 수익에 즉각적인 영향을 미친다는 의미"라고 말했다.

그러나 브랜드와 자금력을 갖춘 특정 대형사에만 수주가 집중되면 정비사업 시공사 사이의 양극화가 더욱 뚜렷해질 수 있다는 우려가 나온다. 상위 건설사는 핵심 사업지를 선별해 수주 실적을 확대하는 반면 중견 건설사는 입찰 기회 자체가 줄어들 수 있어서다.

올해 상반기 국토부 시공능력평가 상위 10대 건설사의 도시정비사업 총 누적 수주액 27조1393억원 1~3위인 현대건설과 GS건설, 삼성물산 비중이 73.2%(19조8804억원)를 차지했다. 상위권에 들지 못한 건설사들은 주택사업을 비롯한 기존 건설사업의 수익성 저하에 대응하기 위해 업역 다각화를 검토하고 있다.

정비사업 시장에서 대형사와 정면으로 경쟁하기보다 안정적인 수익을 확보할 수 있는 신규 사업을 발굴해 포트폴리오를 확대하려는 움직임이다. 김영덕 한국건설산업연구원 선임연구위원은 "고정수익을 창출할 수 있는 친환경과 디지털 등 신사업을 확장해 중장기적으로 안정적인 포트폴리오 구축에 집중해야 할 것"이라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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