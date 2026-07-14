통합돌봄 시행 100일...현수엽 복지부 차관 "제도 지속적으로 보완할 것"

안성맞춤 재택간호센터 상황 점검

"국민 이용하도록 홍보·전달 강화"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 현수엽 보건복지부 차관은 14일 통합돌봄 서비스 본사업 시행 100일을 맞아 "제도의 성공적인 정착을 위해서는 중앙정부와 지방정부, 의료·복지 현장의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "시행 초기인 만큼 현장의 다양한 의견을 적극 반영해 제도를 지속적으로 보완하겠다"고 강조했다.

현 차관은 이날 전국에서 유일하게 보건소 중심으로 운영되는 통합돌봄 전담팀의 운영 현황을 점검하고 대한간호협회가 설치·운영에 직접 참여하는 첫 사례인 안성맞춤 재택간호센터 준비 현장을 살폈다.

현수엽 보건복지부 차관이 6월 25일 'AI 복지·돌봄 혁신 추진단 제5차 회의'를 개최하고 있다. [자료=보건복지부]

통합돌봄은 돌봄이 필요한 사람이 살던 곳에서 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 지원받도록 함으로써 가족 부담을 줄이고 돌봄 제도의 지속가능성을 높이기 위해 추진되는 사업이다. 이번 방문은 지방정부 중심의 통합돌봄 전달체계 운영 현황을 살펴보고 현장에서 발생하는 어려움과 개선 필요사항을 확인하기 위해 마련됐다.

안성시는 전국에서 유일하게 보건소를 중심으로 지역사회 통합돌봄 전담팀을 운영하고 의료·보건·복지 서비스를 하나의 체계로 연계하는 통합돌봄 모델을 구축하고 있다. 중앙정부 시범사업이 아닌 지방정부 자체 사업으로 안성맞춤 재택간호센터도 운영해 퇴원환자와 거동이 불편한 어르신 등에게 전문적인 방문간호 서비스를 제공할 계획이다.

안성보건소 회의실에서 열린 간담회에서는 안성시의 통합돌봄 추진경과와 지역맞춤형 서비스 운영 사례를 공유했다. 보건의료·복지 관계기관 간 연계강화, 대상자 발굴과 서비스 제공체계 개선 등 통합돌봄의 안정적 정착 방안에 대한 논의도 이어졌다.

현 차관은 "안성시의 사례는 의료와 요양, 돌봄이 유기적으로 연계돼 주민이 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 지원하는 통합돌봄의 방향을 잘 보여주고 있다"며 "정부도 지역의 우수사례를 바탕으로 통합돌봄 체계가 현장에 안정적으로 안착할 수 있도록 제도·재정적 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

이어 안성맞춤 재택간호센터 준비 현장을 찾아 센터 준비상황을 보고받았다. 방문간호 인력 운영계획과 의료기관 간 협력체계, 퇴원환자 연계시스템 등 준비 과정을 집중 점검했다.

안성맞춤 재택간호센터는 대한간호협회가 설치와 운영에 직접 참여하는 첫 사례로 의사, 간호사, 돌봄 담당자 등이 협력해 재택의료와 방문간호 서비스를 통합적으로 제공하는 지역 돌봄의 핵심 기반 시설이다. 퇴원 환자와 거동이 불편한 어르신 등이 살던 곳에서 필요한 의료와 돌봄을 받을 수 있도록 지원하는 역할을 수행한다.

마지막 일정으로 현 차관은 재택의료 서비스 제공 가정을 방문해 의료진의 방문 진료 현장을 참관했다. 통합돌봄 정책의 핵심인 의료와 돌봄서비스가 연계되는 사례를 살피고 이용 어르신의 의견도 들었다.

현 차관은 "통합돌봄은 어르신과 돌봄이 필요한 분들이 익숙한 지역사회에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 지원하는 중요한 정책"이라며 "제도의 성공적인 정착을 위해서는 중앙정부와 지방정부, 의료·복지 현장의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"고 했다.

그러면서 "시행 초기인 만큼 현장의 다양한 의견을 적극 반영해 제도를 지속적으로 보완할 것"이라며 "국민이 필요한 서비스를 쉽게 알고 이용할 수 있도록 홍보와 전달체계를 강화하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com