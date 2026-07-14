완주군, ㈜한솔케미칼 1000억 첨단소재 투자 유치

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 14일 한솔케미칼과 1000억 원 투자협약을 체결했다.
- 한솔케미칼은 2029년까지 반도체 핵심소재 시설을 확충한다.
- 신규 직접고용 20명과 지역경제 활성화가 기대된다.
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1000억 투자·신규고용 20명, 첨단산업 경쟁력 강화·지역경제 활성화 기대
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 민선 9기 출범 이후 첫 투자유치 성과로 ㈜한솔케미칼과 1000억 원 규모의 반도체 핵심소재 제조시설 및 첨단 연구시설 확충을 위한 투자협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
이날 전북특별자치도청에서 열린 협약식에는 유희태 완주군수와 이원택 전북도지사, 한장안 ㈜한솔케미칼 대표이사 등이 참석해 첨단산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 협력을 약속했다.
협약에 따라 ㈜한솔케미칼은 완주일반산업단지 기존 사업장 부지에 오는 2029년까지 1000억 원을 투자해 반도체용 핵심소재 제조시설과 첨단 연구시설을 확충한다.
연구개발부터 생산까지 가능한 차세대 첨단소재 거점을 구축해 글로벌 반도체 시장 수요 확대에 대응할 계획이다.
이번 투자로 신규 직접고용 20명이 창출될 것으로 예상되며 완주군은 반도체 핵심소재 산업 중심지로 도약하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
유희태 완주군수는 "㈜한솔케미칼의 과감한 증설 투자가 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 신속한 인허가 등 맞춤형 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com