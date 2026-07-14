익산시 적극행정 '결실'…제일건설 회생절차 조기 종결

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최정호 시장·윤여웅 회장 면담, 공사 중단 2개 아파트 준공·기업 정상화

민·관·금융 협의체, 금융·행정지원 입주민 보호·협력업체 피해 최소화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 적극행정을 통해 지역 향토기업인 ㈜제일건설의 회생절차 조기 종결과 공사 중단 공동주택 사업장 정상화를 이끌어냈다고 14일 밝혔다.

최정호 익산시장은 이날 시청에서 윤여웅 제일건설 회장을 만나 회생절차 종결 이후 후속 추진 상황을 점검하고 기업 정상화 방안을 논의했다.

최정호 익산시장(우)이 윤여웅 제일건설 회장을 만나 회생절차 종결과 기업 정상화 방안을 논의했다.[사진=익산시]2026.07.14 lbs0964@newspim.com

제일건설은 건설경기 침체로 회생절차에 들어갔으나 지난 7일 법원으로부터 회생절차 조기 종결 결정을 받았다.

결정적인 배경은 제일건설이 시공한 '북익산 오투그란데 더원'과 '남중동 오투그란데 뉴퍼스트' 2개 단지가 정상 준공돼 입주가 시작되면서 회생계획 이행이 가능하다고 인정받은 데 있다.

시는 제일건설의 경영 위기 직후 협력업체 피해 접수창구를 운영하고 입주예정자, 협력업체, 금융기관, 주택도시보증공사(HUG) 등이 참여하는 민·관·금융 실무협의체를 구성해 사업 정상화에 나섰다.

또 금융기관과 협의를 통해 중도금 대출이자 납부 유예와 대출기간 연장을 이끌어냈으며 학교용지부담금 납부 유예, 주택도시보증공사와의 협력 등을 통해 공사 재개와 정상 준공을 지원했다.

북익산 오투그란데 더원과 남중동 오투그란데 뉴퍼스트는 각각 올해 1월과 3월 준공을 마치고 현재 입주가 정상적으로 진행되고 있다. 시는 앞으로도 회생계획 이행과 협력업체 채권 변제, 미분양 해소 등 후속 상황을 지속적으로 점검할 계획이다.

윤여웅 제일건설 회장은 "기업이 가장 어려운 시기에 익산시의 적극적인 행정 지원과 관계기관 협력 덕분에 사업장을 정상화하고 회생절차를 조기에 마무리할 수 있었다"고 말했다.

최정호 익산시장은 "입주예정자 보호와 향토기업 회복을 최우선에 두고 적극행정을 펼친 결과 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 시민 주거 안정과 지역기업 경쟁력 강화를 위해 현장 중심 행정을 이어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com