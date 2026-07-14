[내일날씨] 수도권 120mm 폭우...비 주춤 오후엔 '찜통더위'

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 15일인 수요일은 전국이 흐리고 수도권은 최고 120㎜ 넘는 비가 쏟아질 전망이다. 한낮 기온은 37도까지 오르며 무더위도 지속된다.

14일 기상청에 따르면 오는 15일 우리나라는 전국이 대체로 흐린 기압계의 영향권에 놓이고 중부지방과 전라권, 경상권에 내리는 비는 오후에 대부분 소강상태에 접어든다.

서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

새벽 시간대에는 강원도와 전라권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 집중될 수 있어 안전사고 대비가 필요하다.

예상 강수량은 수도권과 서해5도 30~100㎜(경기 북부 많은 곳 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지와 충청권, 전북권 30~80㎜(강원 북부 내륙 많은 곳 100㎜ 이상), 광주·전남, 제주도 20~60㎜, 강원 동해안, 경상권, 울릉도·독도는 5~40㎜다.

아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 24도 ▲강릉 27도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 26도 ▲포항 26도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 27~37도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 29도 ▲강릉 33도 ▲청주 31도 ▲대전 30도 ▲전주 30도 ▲광주 31도 ▲대구 35도 ▲부산 31도 ▲울산 34도 ▲포항 37도 ▲제주 32도다.

바다의 물결은 동해와 서해 앞바다에서 최고 3.0m로 높게 일겠다. 먼바다 파고는 최고 4.0m까지 거세게 몰아칠 것으로 전망된다.

calebcao@newspim.com