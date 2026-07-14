완도 전복, 고속도로 휴게소로 판로 확대…연 66톤 소비 기대

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전국 16곳 판매

[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 완도군 전복을 활용한 휴게소 특화 메뉴가 전국으로 확대되며 소비 기반 확대에 나섰다.

완도군은 지난 10일부터 12일까지 함안휴게소 등 4곳에서 전남광주통합특별시, 풀무원푸드앤컬처와 협업해 개발한 전복 메뉴를 선보이고 소비 촉진 행사를 진행했다고 14일 밝혔다.

완도 전복을 넣어 만든 어묵을 곁들인 우동과 라면. [사진=완도군] 2026.07.14 khyeon0424@newspim.com

이번에 공개된 메뉴는 휴게소 이용객 선호도가 높은 음식에 전복을 접목한 9종이다. 전복 어묵을 곁들인 우동과 라면, 전복 매운 어묵 우동, 전복 순두부찌개, 전복 돼지 맑은 보양탕 등이 포함됐다. 행사 기간에는 해당 메뉴를 30% 할인된 가격에 판매했다.

현장에서는 전복 버터구이 시식 행사도 함께 진행돼 방문객 호응을 얻었다. 군은 판촉과 시식 행사를 통해 휴게소 외식 소비에서 전복 활용 가능성을 확인한 것으로 보고 있다.

전복 특화 메뉴는 김제·오수·함안·공주 휴게소를 포함해 전국 16개 고속도로 휴게소에서 판매될 예정이다. 메뉴 판매가 본격화되면 연간 66톤 이상의 전복 소비 효과가 발생할 것으로 군은 전망했다.

이는 최근 가격 하락으로 어려움을 겪는 전복 양식 어가에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

군 관계자는 "어업인 소득 증대와 지역 경제 활성화를 위해 협력을 강화하고 안정적인 소비처 확보를 지속 추진하겠다"고 말했다.

Khyeon0424@newspim.com