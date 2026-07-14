韩提出"345经济愿景" 力争潜在增长率3%、出口全球第四和人均收入5万美元

纽斯频通讯社世宗7月14日电 韩国政府14日提出以潜在经济增长率达3%、出口规模居世界第四、人均国民收入达5万美元为目标的"345经济愿景"，并将其作为今年下半年经济增长战略的核心方向，重点发展人工智能（AI）、半导体等未来产业，推动韩国经济实现长期增长。

资料图。【图片=记者 周钰涵 摄】

财政经济部当天在国务会议上提交的《2026年下半年经济增长战略》提出，将围绕应对中东战争后经济、回升潜在增长率和结构性问题三大领域，重点推进稳定宏观经济运行、建设韩国供应链和能源自主体系、培育全球领先增长动力、强化地方主导型增长、缓解两极分化以及推进结构性改革等六大任务。

据预测，韩国2026年实际国内生产总值（GDP）增长率有望达3%，为5年来首次；名义经济增长率预计达到12.3%，创近30年来最高水平。人均国民总收入（GNI）预计接近4万美元，国家债务占GDP比重预计降至40%区间。

政府表示，将加强宏观经济管理，防止高油价、高汇率及供应链受扰等外部因素推高物价、增加企业成本并影响金融市场稳定。同时，将推进原油、关键矿产及主要原材料进口来源多元化，扩大国内生产和储备能力，降低对特定国家和运输线路的依赖。

根据规划，半导体、人工智能数据中心和实体人工智能（Physical AI）将作为国家层面的"三大超级项目"重点推进。政府还提出同步实施地方主导型发展战略，推动地方特色产业、高校、科研机构和产业园区协同发展，并通过税收、金融和选址等优惠政策，引导企业赴地方投资。同时，将改善地方医疗、教育、交通和住房等公共服务，增强地方经济发展能力。

结构性改革方面，韩国政府将推动金融资源由房地产和抵押贷款领域更多流向先进制造业和创新企业，并推进制定《国家资产基本法》、完善税收优惠制度、改革教育财政补助制度以及公共机构、养老金、监管和安全等领域改革。

针对人口减少问题，韩国将继续推进鼓励生育政策，扩大女性和老年人口就业，提高外国劳动力利用水平，加强符合产业需求的人才培养，并完善覆盖国民年金、基础养老金、企业退休金和个人养老金的多层次养老保障体系。

此外，韩国政府提出培养20万名以上青年专业人才，通过扩大民间就业创造20万个以上优质岗位，并推进青年综合资产管理账户和40万套以上青年公共租赁住房建设等措施。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社