의정부시 보건소, '찾아가는 건강관리 캠페인' 실시

AI 핵심 요약beta
- 의정부시 보건소는 13일 KT의정부지사서 금연·절주·검진 캠페인을 했다고 14일 밝혔다다
- 캠페인서 직장인 대상 금연·절주 상담·교육과 건강검진·암검진 참여 독려 프로그램을 운영했다
- 보건소는 맞춤형 상담과 건강서비스를 확대해 직장인 등 시민의 건강증진 사업을 지속 추진하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
직장인 맞춤형 상담 및 교육 제공
정기 검진 참여 독려로 건강 관리 강조
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 의정부시 보건소는 지난 13일 KT의정부지사에서 종사자 20여 명을 대상으로 '찾아가는 금연·절주·건강검진 운동(캠페인)'을 실시했다고 14일 밝혔다.
이번 캠페인은 업무로 인해 보건소 방문이 어려운 직장인을 직접 찾아가 건강관리 서비스를 제공하고 금연과 절주 실천을 유도하는 한편 국가건강검진 참여를 독려하기 위해 마련됐다.
이날 보건소는 금연·절주 상담 및 건강교육, 금연 진료실(클리닉) 등록 안내 및 이용 홍보, 건강생활 실천을 위한 홍보물 및 리플릿 제공, 2026년 국가 일반건강검진 및 국가암검진 수검 독려 등 다양한 건강증진 프로그램을 운영했다.
특히 금연을 희망하는 직장인에게는 개인별 맞춤형 상담을 제공하고 금연 진료실(클리닉) 지원사업을 안내해 금연 실천 의지를 높였으며 음주가 건강에 미치는 영향을 알리고 절주 실천 방법도 함께 안내했다.
또 올해 국가 일반건강검진과 국가암검진 대상자에게는 검진의 중요성을 설명하고 질병의 조기 발견과 예방을 위한 정기적인 건강검진 참여를 적극 독려했다.
장연국 의정부시 보건소장은 "직장인의 건강은 개인의 삶의 질은 물론 지역사회의 활력과도 직결되는 중요한 가치"라며 "앞으로도 시민이 일상에서 체감할 수 있는 건강증진사업을 확대하고 시민의 건강한 삶을 위한 맞춤형 건강서비스를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com