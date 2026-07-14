군포시, 저소득 장애인 주택개조 사업 대상자 모집...최대 380만 원 지원

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한대희 시장 "누구나 소외됨 없이 안전하게 살아갈 수 있도록 복지망 구축"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 저소득 등록 장애인의 안전하고 편리한 주거 환경을 조성하기 위해 추진하는 '장애인 주택개조사업' 대상자를 오는 20일부터 31일까지 모집한다고 14일 밝혔다.

군포시청 전경. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 사업은 관내 저소득 장애인 거주 주택의 노후 시설을 개보수해 일상생활의 불편을 해소하고 안전한 이동 편의를 보장하고자 마련됐다. 시공은 군포도시공사가 직접 맡아 전문적으로 추진할 계획이다.

지원 항목은 ▲화장실 정비▲문턱 제거▲싱크대 높이 조절▲보조 손잡이 설치 등 장애인의 실질적인 이동 편의와 안전 확보에 필수적인 시설들이다. 시는 총 4가구를 선정해 가구당 최대 380만 원의 개보수 비용을 전액 지원한다.

지원 대상은 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 이하의 등록 장애인 가구다. 본인 소유 주택에 거주하는 가구는 물론 임대 주택(소유주 동의 필요) 거주자도 신청할 수 있다.

선정 우선순위는 기초생활수급자 및 차상위계층이 1순위이며 그 외 가구당 월평균 소득 이하 등록 장애인 가구가 2순위다. 참여를 희망하는 시민은 모집 기간 내에 주소지 관할 동 행정복지센터 맞춤형복지팀을 방문해 신청하면 된다.

한대희 군포시장은 "집 안의 작은 문턱 하나를 낮추고 안전 손잡이 하나를 더하는 세심한 배려야말로 취약계층을 위한 '따뜻한 기본생활도시'를 만드는 첫걸음"이라며 "앞으로도 주거 취약계층이 일상에서 느끼는 실질적인 불편을 꼼꼼히 살피고 누구나 소외됨 없이 안전하고 편안하게 살아갈 수 있도록 촘촘한 복지망을 구축해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com