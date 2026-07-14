산청군, '2026 ON산청 빛나는 여름밤 페스티벌'…여름 야간 관광 활성화

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'오감만족 5야' 체험 프로그램 구성

안전관리 및 지역 경제 활성화 기대

[산청=뉴스핌] 최민두 기자= 경남 산청군이 여름철 야간 관광객 유치에 나선다.

군은 오는 31일부터 8월 1일까지 산청읍 조산공원 일원에서 '2026 ON산청 빛나는 여름밤 페스티벌'을 개최한다고 14일 밝혔다.

'2026 ON산청 빛나는 여름밤 페스티벌' 행사 안내 포스터[사진=산청군]2026.07.14

'여름이 ON다, 산청에 ON다'라는 슬로건으로 진행되는 이번 행사의 콘셉트는 야경·야식·야시·야설·야화 등 '오감만족 5야'로 정했다. 경관조명과 야간 경치를 감상하는 프로그램과 함께 먹거리와 플리마켓, 공연과 체험을 한 공간에 묶어 가족·연인·친구 단위 방문객을 겨냥했다.

행사장에는 경관조명과 포토존이 설치되고 지역 소상공인이 참여하는 플리마켓과 먹거리존, 산청 수제맥주 판매존이 함께 운영된다. 남녀노소를 대상으로 한 가족 체험 프로그램과 어린이 전용 놀이공간, 키즈존도 구성한다.

올해 축제에는 '어린이 PLAY ON 키즈존'이 핵심 프로그램으로 새로 편성됐다. 볼풀놀이, 워터낚시놀이 등 놀이시설을 갖춘 개방형 놀이공간으로, 어린이들이 야간에도 머물며 물놀이와 놀이 체험을 즐길 수 있도록 했다.

물놀이 특화 공간인 'COOL~ ON 스플래쉬존'에서는 물총놀이와 미스트터널을 운영한다. 군은 한여름 더위를 식히는 체험형 프로그램을 전면에 배치해 야간에도 체감 온도를 낮추는 효과를 기대하고 있다.

체험 프로그램은 바닥 드로잉, 페이스페인팅, 샌드아트, 미션 스탬프 투어 등으로 구성된다. 군은 가족 단위 방문객들이 참여하는 체험 위주로 짜임새를 갖춰 축제 만족도를 높인다는 계획이다.

무대 프로그램도 이틀간 이어진다. 31일에는 경관조명 점등식과 함께 가수 김용빈, 염유리 등이 출연하는 공연이 열린다. 8월 1일에는 '2026 경남 청년 버스킹 챌린지 대회' 본선과 '달빛 노을 페스타'가 진행돼 청년 예술인 중심의 버스킹과 공연 무대를 선보인다.

군은 행사장 전역에 안전관리요원과 운영 인력을 배치해 안전관리계획에 따른 현장 운영을 실시하기로 했다.

감성 플리마켓 참가자 모집도 병행한다. 지역 농·특산물과 수공예품, 먹거리 등을 판매할 참가자는 오는 27일까지 산청군 홈페이지와 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 신청할 수 있다.

m25322532@newspim.com