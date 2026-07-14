여수시, 제2회 추경안 1조 8370억 시의회 제출

AI 핵심 요약beta
- 여수시가 14일 2026년 제2회 추경 1조8370억을 편성했다
- 추경은 세계섬박람회 기반시설과 해양관광·문화행사 강화에 집중했다
- 대중교통비·면세유·유가보조금·노인일자리 등 민생 지원도 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 여수시가 민선9기 출범 이후 첫 추가경정예산안을 편성하고 섬박람회와 민생경제 지원에 재정을 집중한다.
여수시는 2026년도 제2회 추가경정예산안을 1조 8370억 원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 14일 밝혔다.
제1회 추경 1조 7023억 원보다 1346억 원 증가한 수준이다. 일반회계는 1조 6452억 원 특별회계는 1918억 원으로 각각 확대됐다.
이번 추경은 시민 생활 안정과 지역경제 활성화 미래 성장동력 확보에 중점을 두고 편성됐다. 특히 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위한 기반시설 확충과 운영 지원 사업이 포함됐다.
주요 사업으로는 주행사장 실내무대장 설치 4억 원 항로 지원 8억 원 야간운항 결손 지원 2억 5000만 원 지능형 교통시스템 구축 2억 원 셔틀버스 임차 3억 원 등이 반영됐다.
또 문화행사 프로그램 보강 5억 6000만 원 해양관광 활성화 6억 원 전남 섬 반값여행 3억 4000만 원 농촌체험 페스티벌 2억 원 등을 편성했다.
이와 함께 대중교통비 환급 어업용 면세유 보조 운수업체 유가보조금 등 민생 지원과 노인일자리 확대 동백노인복지관 건립 예산도 반영했다.
이번 추경안은 오는 23일 시의회 임시회에서 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.
chadol999@newspim.com