용인시, 적극행정 우수사례 공모 89건 접수…역대 최대 기록

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 부서별 창의적·전문적 행정을 통해 공공의 이익을 증진한 사례를 발굴하기 위해 지난 5월 28일부터 7월 8일까지 전 부서를 대상으로 적극행정 우수사례를 공모했다고 14일 밝혔다.

용인시청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

이번 공모에는 총 89건이 접수돼 올해 상반기 61건보다 45.9% 증가해 역대 가장 많은 적극행정 우수사례 접수 실적으로 평가된다.

용인시는 적극행정 우수사례 공모를 정례화해 접수 건수가 꾸준히 늘고 있다.

시에 따르면 2026년 상반기 61건, 2025년 하반기 61건, 2025년 상반기 33건, 2024년 하반기 50건, 2024년 상반기 39건의 적극행정 우수사례를 접수한 바 있다.

시는 이번에 접수된 89건을 대상으로 서면 심사와 온라인 전 국민 투표(대국민 설문심사), 발표 심사 등을 거쳐 최종 우수사례를 선정할 예정이다.

최종적으로 뽑힌 사례를 추진한 공무원에게는 시장 표창과 성과급, 포상휴가 등이 주어진다.

시는 이러한 자체 적극행정 우수사례 선정과 보상 체계 강화를 통해 공직자들의 자율적인 의견 제시와 도전적 업무 추진을 장려해왔다.

이 같은 노력을 바탕으로 행정안전부가 주관하는 '지방자치단체 적극행정 종합평가'에서 3년 연속 우수기관에 선정되는 성과도 거두고 있다.

안광대 시 정책기획과장은 "이번 공모 결과는 시정 전반에 걸쳐 공직사회의 적극행정 실천 의지가 뜨겁게 달아오르고 있음을 보여주는 것"이라며 "시민의 눈높이에서 문제를 해결하려는 현장 중심 행정 서비스가 시정의 핵심 가치로 자리 잡으면서 각 부서의 참여가 눈에 띄게 늘어난 것으로 본다"고 말했다.

seraro@newspim.com