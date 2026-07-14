안산시 상상스테이션, 경기 우수 청년공간 선정...사업비 1000만원 확보

이민근 시장 "자유롭게 배우고 꿈을 키워갈 수 있는 지역 문화예술 거점 공간"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 시 청년센터 '상상스테이션'이 경기미래세대재단 주관 '2026년 경기청년공간 우수 청년공간 공모사업'에 선정돼 프로그램 사업비 1000만 원을 확보했다고 14일 밝혔다.

7월 13일 이민근 안산시장(가운데)이 안산시 청년센터 상상스테이션이 우수 청년공간으로 선정된 후 관계부서와 기념촬영을 하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 지난해 6월 개소한 상상스테이션은 운영 1년여 만에 경기도 우수 청년공간으로 선정되며 문화예술을 기반으로 한 차별화된 공간 운영과 청년 맞춤형 프로그램의 우수성을 동시에 인정받게 됐다.

상상스테이션은 문화예술 특화 청년공간으로 실제 무궁화호 객차 3칸을 활용해 조성한 '기차동'에서 계절별 테마 이벤트를 선보이며 독특한 공간적 특색을 살려 나가고 있다. 지난 6월에는 '상상속의 유월'을 주제로 다채로운 체험 프로그램을 운영해 청년과 지역 주민들의 문화 향유 기회를 넓혔다.

또한 이곳에서는 취업 및 역량 강화 프로그램, 재무 교육 등 실생활에 유용한 교육을 비롯해 청년들의 수요를 반영한 다양한 문화예술 체험 프로그램을 전액 무료로 운영 중이다. 이와 함께 미취업 '쉬었음' 청년과 고립·은둔 청년을 위한 맞춤형 프로그램을 추진하는 한편 소모임과 활동을 위한 공간도 무료로 대관해 주며 청년들의 사회 참여와 교류를 다각도로 지원하고 있다.

시는 이번 공모를 통해 확보한 사업비 1000만 원을 청년들의 문화예술 활동 지원과 시정 참여를 확대하기 위한 특화 프로그램 운영비로 전액 활용할 계획이다.

한편 상상스테이션은 오는 9월 19일 중앙동 한국호텔관광전문학교(한호전) 앞 공영주차장에서 개최되는 '2026년 제6회 안산시 청년의 날 축제(부제: 놀러와요 청년마을)'를 주관해 청년과 시민이 함께 즐길 수 있는 축제의 장을 마련할 예정이다.

이민근 안산시장은 "상상스테이션이 개소 1년 만에 경기도 우수 청년공간으로 선정된 것은 청년들의 목소리를 적극적으로 반영해 특색 있는 공간과 프로그램을 내실 있게 운영해 온 값진 성과"라며 "앞으로도 청년들이 자유롭게 배우고 교류하며 꿈을 키워갈 수 있는 지역 문화예술의 거점 공간으로 자리매김할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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