'류지현호' 아시안게임 B조 확정, '왕옌청 차출 유력' 대만과 대결

AI 핵심 요약beta
- 한국 야구대표팀이 10일 아이치·나고야 아시안게임 B조에 배정됐다
- B조엔 한국·대만·홍콩·태국이 편성돼 한국은 대만을 경계하고 있다
- 한국은 아시안게임 4연속 금메달에 이어 이번 대회 5연패에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 종목 조 편성이 확정됐다. 류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 대만, 홍콩, 태국과 같은 B조에 배정됐다.
10일 아이치·나고야 아시안게임 공식 SNS 계정에 야구 종목 조 편성이 공개됐다. A조에는 일본, 중국, 필리핀, 팔레스타인이, B조에는 대만, 한국, 홍콩, 태국이 배치됐다.
경기는 오는 9월 21일부터 27일까지 진행되며, 일본 아이치 오카자키 중앙종합공원 야구장, 도요하시 시민구장에서 열린다.
한국이 이번 조 편성에서 가장 조심해야 하는 국가는 단연 대만이다. 한국은 지난 3월 일본에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 대만과 경기에서 연장 10회 승부치기 접전 끝에 4-5로 졌다. 당시 장위청(푸방 가디언스), 정쭝저(보스턴), 스튜어트 페어차일드(시애틀 산하 마이너리그팀)에게 홈런을 내주며 재역전패를 당했다.
지난 2022 항저우 아시안게임 때도 대만 린위민(애리조나 산하 마이너리그팀)이 한국 타선을 조별리그 6이닝 무실점, 결승전에서는 5이닝 2실점으로 강한 모습을 보여줬다.
대만은 이번 대회에서 대만프로야구리그(CPBL) 각 구단 별로 1명씩 차출하고, 해외에서 활약 중인 선수들을 소집할 예정이다. 한화 소속으로 올 시즌 17경기 7승 3패, 평균자책점 3.59를 기록 중인 왕옌청도 유력 후보 중 한 명이다.
한국은 2010 광저우 대회부터 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우까지 아시안게임 4연속 금메달을 차지했다. 이번 대회에서 5연패 도전에 나선다.
willowdy@newspim.com