추미애, 첫 실국장회의 주관..."가장 강조한 것은 '간부의 책임과 실행'"

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도민의 삶을 지키는 든든한 경기도 만드는 데 간부 공무원들 솔선수범 당부

민선 9기 핵심 공약 추진과 현안 대응에 실·국장 중심의 책임성·실행력 강화

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 10일 "도정이 흔들림 없이 나아가기 위해서는 간부 공무원들의 책임 있는 판단과 실행이 무엇보다 중요하다"고 강조했다고 밝혔다.

추미애 경기도지사는 10일 "도정이 흔들림 없이 나아가기 위해서는 간부 공무원들의 책임 있는 판단과 실행이 무엇보다 중요하다"고 강조했다고 밝혔다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

추 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 취임 후 처음으로 총괄과장급 이상이 참석하는 실·국장 회의를 주관한 사실을 전하며 이같이 밝혔다.

이번 회의는 기획재정 부문의 경색 등 어려운 재정 여건과 민선 9기 초기의 다양한 지역 현안이 산적한 가운데 도정 운영의 기본 원칙을 확립하고 간부 공직자들의 현안 대응 역량을 집중시키기 위해 마련된 것으로 풀이된다.

추미애 경기도지사는 10일 "도정이 흔들림 없이 나아가기 위해서는 간부 공무원들의 책임 있는 판단과 실행이 무엇보다 중요하다"고 강조했다고 밝혔다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

추 지사는 회의에서 "어려운 재정 여건과 산적한 현안 속에서 도정이 흔들림 없이 나아가기 위해 필요한 자세와 원칙, 책임 있는 업무 수행에 대해 당부했다"고 전했다.

특히 추 지사는 실·국장 및 간부들의 주도적인 리더십을 강하게 주문했다. 그는 "각자에게 주어진 능력과 권한을 온전히 발휘해 달라"며 "도민의 삶을 지키는 든든한 경기도를 만드는 데 간부 공직자들이 앞장서 솔선수범해 줄 것"을 거듭 당부했다.

추미애 경기도지사는 10일 "도정이 흔들림 없이 나아가기 위해서는 간부 공무원들의 책임 있는 판단과 실행이 무엇보다 중요하다"고 강조했다고 밝혔다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

향후 경기도는 민선 9기 핵심 공약 추진과 현안 대응에 있어 실·국장 중심의 책임성과 실행력을 강화하는 방향으로 도정 역량을 집중할 것으로 전망된다.

1141world@newspim.com