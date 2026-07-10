대전·세종·충남 지선, 선거비용 470억 집계

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대전시장 평균 4.6억, 세종시장 2.5억. 충남지사 14.7억 원

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전·세종·충남선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 보궐선거에 참여한 정당과 후보자의 정치자금 및 선거비용 회계보고 내역을 10일부터 공개한다고 밝혔다.

유권자는 관할 선거관리위원회에서 정치자금 수입·지출 내역과 관련 증빙서류를 열람하거나 사본 교부를 신청할 수 있다. 회계보고 내용에 이의가 있을 경우 증빙자료를 첨부해 이의를 제기할 수 있다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 3일 오전 대전 서구 용문행정복지센터에 마련된 용문제1투표소에서 한 유권자가 투표하고 있다. 2026.06.03 nn0416@newspim.com

선거비용 수입·지출 내역은 내년 1월 11일까지 선거통계시스템을 통해서도 확인할 수 있다.

선관위에 따르면 대전·세종·충남 지역 지방선거와 국회의원 보궐선거 선거비용 지출액은 총 470억2000여만 원으로 집계됐다.

지역별로는 대전 119억5000여만 원, 세종 38억7000만 원, 충남 312억 원이다.

시·도지사 선거 후보자 8명의 선거비용은 총 51억 원이다. 후보자 1인당 평균 지출액은 대전 4억6000여만 원, 세종 2억5000여만 원, 충남 14억7000여만 원이었다.

교육감 선거 후보자 13명의 선거비용은 총 100억 원으로 집계됐다. 후보자 1인당 평균 지출액은 대전 5억7000여만 원, 세종 3억2000여만 원, 충남 14억6000여만 원이다.

국회의원 보궐선거에서는 후보자 8명이 총 13억4000여만 원을 지출했으며 후보자 1인당 평균 지출액은 1억6000여만 원이었다.

선관위는 앞으로 정치자금 허위 보고와 선거비용 축소·누락, 불법 지출 여부 등을 점검할 계획이다. 위반 사실이 확인되면 관련 법에 따라 조치할 방침이다. 또 정치자금 범죄 신고자에게는 심의를 거쳐 최고 5억 원의 포상금을 지급하며 신고자의 신원은 법에 따라 보호된다고 밝혔다.

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