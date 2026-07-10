목포시, 기독교 근대역사관 착공…102억 투입 2027년 준공

AI 핵심 요약beta
- 목포시는 10일 기독교 근대역사관 착공식을 열었다.
- 목포는 근대 선교·의료·교육 유산을 보존할 역사관을 짓는다.
- 총 102억여원 들여 지하1층 지상4층 역사관을 2027년 6월 준공한다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포가 근대 선교 유산을 집약한 역사관 건립에 착수했다.
목포시는 10일 북교동에서 '목포권 기독교 근대역사관' 착공식을 열고 본격 공사에 들어갔다고 밝혔다. 행사에는 강성휘 시장과 기념사업회 관계자 교계 인사 지역 주민 등이 참석했다.
목포는 1897년 개항 이후 1898년 미국 남장로교 선교부가 전국 세 번째로 설립된 지역이다. 항만 물류와 선교 활동이 결합하며 의료 교육 등 근대 도시 기반이 형성된 곳으로 평가된다.
역사관은 이 같은 자산을 체계적으로 보존하고 활용하기 위해 마련됐다. 사업은 2022년부터 추진됐다.
총사업비 102억2000만원이 투입된다. 북교동 93-8번지 일원에 연면적 1584.17㎡ 지하 1층 지상 4층 규모로 건립된다. 공사 기간은 약 12개월이며 2027년 6월 준공이 목표다.
시설은 상설전시실을 비롯해 미디어아트실 체험교육공간 수장고 뮤지엄숍 카페 등을 갖춘 복합문화공간으로 조성된다.
강성휘 시장은 "근대 역사와 선교 유산을 재조명하는 공간"이라며 "차별화된 콘텐츠로 서남권 대표 문화관광 거점으로 키우겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com