부산시선관위, 지방선거 정치자금 내역 공개…275억 원 규모 선거비용 분석

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시선거관리위원회가 지방선거와 보궐선거 정치자금과 선거비용 내역을 밝힌다.

부산시선관위는 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 보궐선거에 참여한 정당·후보자의 정치자금 수입·지출 내역과 선거비용을 공개한다고 10일 밝혔다.

부산시선거관리위원회가 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 보궐선거에 참여한 정당·후보자의 정치자금 수입·지출내역에 관한 회계보고와 선거비용 수입·지출내역을 공개한다. 사진은 부산시선거관리위원회 전경[사진=뉴스핌DB] 2021.02.23

유권자는 관할 선관위를 통해 회계보고서와 첨부서류를 열람하거나 사본 교부를 신청할 수 있다. 내역에 이의가 있을 경우 증빙자료를 첨부해 이의신청도 가능하다.

선거비용 수입·지출 내역은 2027년 1월 11일까지 중앙선관위 선거통계시스템에서도 확인할 수 있다.

부산지역 선거비용 총액은 275억3000여만 원으로 집계됐다. 부산시장 선거는 후보자 3명이 총 34억5000여만 원을 지출해 1인당 평균 11억5000여만 원 수준이었다.

부산시교육감 선거는 후보자 3명이 총 42억6000여만 원을 지출해 1인당 평균 14억2000여만 원을 사용했다. 국회의원 보궐선거(북구갑)는 후보자 4명이 총 4억7000여만 원을 지출해 1인당 평균 1억1000여만 원으로 나타났다.

부산선관위는 제출된 회계보고서와 선거비용 보전 청구 내역을 분석해 허위 보고나 불법 지출 여부를 점검하고 위반 사항 적발 시 조치할 방침이다.

정치자금 관련 위반 행위 신고자에게는 심의를 거쳐 최대 5억 원의 포상금이 지급되며 신원은 법에 따라 보호된다.

ndh4000@newspim.com