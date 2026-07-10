용인시, 경기사회복지공동모금회·복지사업비 전달식 개최

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시는 10일 열매네트워크 사업비 전달식을 열었다
- 경기사회복지공동모금회는 맞춤형 복지사업비 7000만 원을 전달했다
- 가수 임영웅 팬클럽 용인 영웅시대 동백방은 성금 500만 원을 기탁했다
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용인 영웅시대 동백방, 이웃돕기 성금 기탁…500만 원으로 나눔 실천
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 10일 시청 시장실에서 경기사회복지공동모금회 '열매네트워크' 사업비 전달식을 개최했다고 밝혔다.
경기사회복지공동모금회는 이날 지역사회 맞춤형 복지사업 추진을 위해 열매네트워크 사업비 7000만 원을 시에 전달했다.
시에 따르면 전달된 사업비는 지역사회보장협의체를 통해 소외계층 냉방비 지원, 명절 맞이 물품 지원, 지역사회 나눔문화 활성화 사업 등 복지사업에 활용될 예정이다.
이날 행사에서는 가수 임영웅 팬클럽인 '용인 영웅시대 동백방'이 별도로 이웃돕기 성금 500만 원을 기탁했다.
용인 영웅시대 동백방은 임영웅 데뷔 10주년을 기념해 회원들이 자발적으로 뜻을 모아 성금을 마련한 것으로 알려졌다.
용인 영웅시대 동백방 관계자는 "용인에서 처음으로 영웅시대 팬클럽 이름으로 성금을 기탁할 수 있어 매우 뜻깊고 기쁘다"며 "회원들이 자발적으로 뜻을 모아 마련한 성금인 만큼 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.
이상일 시장은 "아름다운 청년인 가수 임영웅처럼 지역사회 나눔을 위해 앞장선 용인 영웅시대 동백방 회원들께 진심으로 감사의 인사를 전한다"며 "경기사회복지공동모금회 사업비와 용인 영웅시대 동백방이 전달한 성금은 어려운 이웃을 위한 복지사업에 잘 쓰일 수 있도록 하겠다"고 강조했다.
seraro@newspim.com