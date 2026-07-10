대전 동구, 드론 교육 프로그램 운영…민·관·학 '맞손'

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[대전=뉴스핌] 정용운 기자 = 대전 동구가 주민 디지털 역량 강화를 위해 민·관·학 관계 기관과 손을 잡았다. 특히 드론을 활용한 교육 프로그램을 개발 운영해 주민들에게 수준 높은 미래 기술 체험 기회를 제공한다는 계획이다.

10일 대전 용운종합사회복지관에서 열린 '온(ON)마을 드론교실' 업무협약식에서 황인호 동구청장(가운데)이 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=동구] 2026.07.10 knkn2005@newspim.com

동구는 대전보건대학교, 용운종합사회복지관과 민·관·학 협력사업 '온(ON)마을 드론교실' 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 지역사회와 대학, 복지기관의 인적·물적 자원을 연계해 주민들에게 미래기술 체험 기회를 제공하고 지역 기반의 지속 가능한 평생학습 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 ▲구는 행정 지원과 협력체계 구축▲대전보건대는 전문 강사진과 교육 기자재▲용운종합사회복지관은 참여자 모집과 교육 운영, 결과물 전시 등 사업 전반을 담당한다.



구는 첫 사업으로 7월 한 달간 '드론으로 잇는 마을, 하늘로 여는 미래' 프로그램을 운영한다. 프로그램은 드론 안전교육과 항공 촬영 실습, 지역 명소 촬영, 사진전 등 다양한 교육·체험 콘텐츠로 꾸려진다.

특히 신중년과 부모·자녀가 함께 참여하는 세대 통합형 프로그램을 강화해 디지털 기술을 익히는 것은 물론 세대 간 소통과 교류를 확대하는 시간을 마련할 예정이다.

또 교육 종료 후 참여자들이 촬영한 사진과 영상을 활용한 전시회를 열어 성과를 주민들과 공유하고 지역 행사와 연계한 전시를 통해 지역문화 활성화에도 힘을 보탤 계획이다.

황인호 구청장은 "드론은 미래산업을 이끌 핵심기술인 만큼 주민들이 직접 배우고 체험할 수 있는 기회를 넓혀가는 것이 중요하다"며 "앞으로도 민·관·학 협력을 통해 다양한 평생학습 프로그램을 지속적으로 발굴·운영해 나가겠다"고 말했다.

knkn2005@newspim.com