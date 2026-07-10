함안군, 이상호 함안지방공사 신임 사장 임명…운영 변화 기대

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전문성과 조직관리 역량 평가

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 함안지방공사 신임 사장을 임명하고 새로운 변화를 도모하고 있다.

함안군은 10일 군수실에서 함안지방공사 제7대 사장으로 이상호 전 상임이사를 임명했다고 밝혔다.

차석호 경남 함안군수(오른쪽)가 지난 10일 군수실에서 함안지방공사 제7대 사장으로 이상호 전 상임이사에게 임명장을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=함안군] 2026.07.10

군은 공개모집과 임원추천위원회 심사를 거쳐 추천된 후보자 가운데 전문성과 조직 운영 능력을 종합적으로 검토해 이 사장을 최종 선임했다.

이 사장은 지역농협에서 약 30년간 근무하며 현장 경험과 조직 관리 역량을 쌓았으며 함안지방공사 상임이사를 지내며 공사 운영 전반에 대한 이해를 축적했다. 상임이사 재직 당시 안전책임관으로서 재난 취약 시기 현장 점검을 실시하는 등 안전관리 강화에 주력했고, 부서 간 소통과 운영 개선에도 참여했다.

군은 이 사장이 현장 중심 경영과 안전관리, 투명성 강화 등을 통해 공사 운영의 변화를 이끌 것으로 보고 있다. 이상호 사장의 임기는 이달 10일부터 2029년 7월 9일까지 3년이다.

차석호 군수는 "공사가 군민 눈높이에 맞는 서비스와 책임 있는 경영을 통해 신뢰받는 공기업으로 자리매김하길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com