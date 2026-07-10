민형배 시장, 中총영사 접견…한중 지방외교 확대

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경제·문화 협력 강화

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 중국 총영사를 만나 경제·문화 교류 확대 방안을 논의했다.

민형배 특별시장은 10일 광주청사 비즈니스룸에서 구징치 주광주 중국총영사를 접견하고 통합특별시 출범을 계기로 한·중 지방정부 간 교류협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

구징치 주광주 중국총영사 접견. [사진=전남광주특별시] 2026.07.10 bless4ya@newspim.com

이날 만남은 통합특별시 출범을 축하하고 새 광역경제권을 기반으로 경제·산업·문화·관광 분야 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

민 시장은 "중국은 통합특별시의 핵심 경제협력 파트너"라며 "출범을 계기로 지역 기업의 중국 진출과 무역 확대, 투자 유치, 첨단산업 협력을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

특히 "판다 광주 입식에 대한 시민 기대가 크다"며 "정부와 협력 중인 사안인 만큼 총영사관이 가교 역할을 해달라"고 요청했다.

양측은 문화·관광·청소년 교류 등 다양한 분야에서 협력을 확대하고 지속적인 소통을 이어가기로 했다.

구징치 총영사는 "통합특별시는 산업·문화·관광 경쟁력을 갖춘 도시"라며 "무역·투자와 지방정부 간 교류가 활성화돼 한·중 협력이 한 단계 도약하길 기대한다"고 말했다.

전남광주통합특별시는 향후 중국 지방정부 및 경제기관과 협력을 강화해 기업 해외 진출과 수출 확대, 투자 유치, 관광 활성화 등 지방외교를 지속 추진할 계획이다.

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