경남교육청, '2026 직업교육박람회' 성황…5천여명 학생 참여

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학생 맞춤형 진로 상담·체험 기회 제공

학교-기업 협력 직업교육 강화 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 학생이 직접 참여해 진로를 설계하는 직업교육 박람회가 경남 창원에서 열렸다.

경남도교육청은 10일 창원컨벤션센터에서 '2026 경남직업교육박람회'를 개최했다고 밝혔다.

10일 창원컨벤션센터에서 열린 2026 경남직업교육박람회[사진=경남도교육청] 2026.07.10

이번 박람회는 학생들이 적성과 진로를 탐색하고 직업교육과 산업 현장을 연결하는 프로그램으로 구성됐다. 도내 36개 직업계고와 공공기관, 산업체 등이 참여했다.

행사에는 초·중·고 학생 5000여 명이 방문해 직업계고 교육과정을 체험하고 진로 상담을 진행했다. 취업을 준비하는 학생들은 기업 관계자와 상담하고 현장 면접에도 참여했다.

직업계고 학생들이 개막식 사회와 무대 운영을 맡고, 전공 역량을 공연과 체험 프로그램으로 선보이며 행사 운영에도 참여했다.

도교육청은 이번 박람회가 학생에게는 진로 설계 기회를, 학부모에게는 직업교육에 대한 이해를 높이는 계기가 됐다고 설명했다. 학교와 기업 간 협력 기반을 확인하는 자리로도 활용됐다.

박주용 부교육감은 "학생의 배움이 진로와 취업으로 이어지도록 지원하는 것이 중요하다"며 "지역과 연계한 직업교육을 지속 추진하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com