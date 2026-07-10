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"216억 쓴 충북 지방선거"…정치자금 전면 공개

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  • 충북선관위가 10일 지방선거 정치자금·선거비용 내역을 전면 공개했다
  • 총 선거비용은 216억5900만 원으로 도지사·교육감 후보 평균 13억 내외를 지출했다
  • 선관위는 허위보고·불법지출을 집중 점검하고 정치자금 범죄 신고자에 최대 5억 포상금을 주기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

선관위, 허위보고·불법지출 집중 조사…신고 포상금 최대 5억

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북선관위가 제9회 전국동시지방선거 정치자금·선거비용 내역을 전면 공개하며 사후 검증에 착수했다. 선거비용 총액이 200억 원을 넘긴 가운데 허위보고·불법지출 여부에 대한 집중 조사 방침도 함께 밝혔다.

지방선거에서 투표하는 유권자. [사진=뉴스핌DB]

충북선관위는 10일 6·3지방선거에 참여한 정당 및 후보자의 정치자금 수입·지출 내역과 선거비용 회계보고를 공개했다. 공개 대상은 후보자들이 제출한 회계보고서와 첨부 증빙서류 일체다.

누구나 관할 선관위를 통해 해당 자료를 열람하거나 사본 교부를 신청할 수 있으며 회계보고 내용에 이의가 있을 경우 증빙자료를 첨부해 이의신청도 가능하다. 선거비용 수입·지출 내역은 중앙선관위 선거통계시스템 홈페이지에서도 내년 1월 11일까지 확인할 수 있다.

이번 선거에서 충북 지역 정당과 후보자의 선거비용 지출 총액은 216억5900여만 원으로 집계됐다. 도지사 선거에 출마한 후보자 2명은 총 26억3000여만 원을 지출해 1인당 평균 13억1500여만 원을 사용했다.

교육감 선거 후보자 3명의 지출 총액은 38억900여만 원으로 1인당 평균 12억6900여만 원 수준이었다. 선관위는 이번 공개를 계기로 사후 검증을 강화한다는 방침이다.

후보자가 제출한 선거비용 보전청구서와 회계보고서를 정밀 분석해 비용을 고의로 축소하거나 누락한 허위 보고, 불법 지출 여부를 집중 점검하고 위반 사항이 확인될 경우 엄중 조치할 계획이다.

정치자금 범죄 신고에 대한 포상제도도 강조했다. 선관위는 신고자에게 포상금심의위원회 의결을 거쳐 최대 5억 원의 포상금을 지급하고 신고자의 신원은 법에 따라 철저히 보호된다고 강조했다.

선관위 관계자는 "투명한 정치자금 운영을 위해 적극적인 신고와 제보를 당부한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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