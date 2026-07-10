광양시, '30년 전통' 음식점 14곳 장수식당 지정

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 9일 30년 이상 영업한 음식점 14곳을 장수식당으로 지정했다.
- 시는 3월부터 서류·현지조사와 심의를 거쳐 기존 7곳 재지정, 신규 7곳을 선정했다.
- 광양시는 장수식당 위생·서비스를 지속 관리해 지역 음식문화 활성화를 도모하겠다고 밝혔다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 30년 이상 영업을 이어온 음식점 14곳을 장수식당으로 지정하고 지역 음식문화 계승 기반을 강화한다.
광양시는 30년 이상 동일 업종으로 영업을 지속한 음식점을 '장수식당'으로 지정하고 지난 9일 지정서 교부와 현판 부착을 완료했다고 10일 밝혔다.
올해는 기존 지정업소 7곳을 재지정하고 신규 7곳을 선정해 총 14곳이 이름을 올렸다. 재지정 업소는 ▲한국식당▲삼거리식당 ▲계룡산장▲솔아솔아식당▲태흥해장국▲제일송어산장▲농심정이다. 신규 지정 업소는 ▲구리식당▲한마음회관▲풍년보리밥▲조선옥식당▲만복식당▲제일가든▲코아식당이다.
장수식당 지정사업은 업종과 업태 변경 없이 30년 이상 운영한 일반음식점을 발굴해 지역 고유의 음식문화 전통과 가치를 보존하고 신뢰도 높은 외식 환경을 조성하기 위해 추진되고 있다.
시는 지난 3월부터 신청을 접수해 서류심사와 현지조사를 실시하고 위생 상태와 시설 관리 수준, 영업주의 참여 의지 등을 종합 평가한 뒤 심의위원회 심의를 거쳐 대상 업소를 확정했다.
지정 업소가 장수식당에 걸맞은 위생과 서비스 수준을 유지할 수 있도록 지속 관리하고 영업주의 자율적인 환경 개선과 친절 서비스 실천을 병행해 유도할 방침이다.
정연주 식품위생과장은 "장수식당은 오랜 기간 지역 음식문화를 형성해 온 자산"이라며 "지속적인 관리와 홍보를 통해 위생과 서비스 수준을 높이고 지역 음식문화 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com