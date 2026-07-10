광명시, 기본사회 종합계획 수립 시민 설문조사 실시

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 10일부터 24일까지 기본사회 종합계획 설문조사를 실시했다
- 설문 결과를 2026~2030년 기본사회 종합계획과 세부 정책 수립에 반영할 예정이라고 했다
- 광명시는 토론회 등 온·오프라인 소통 창구를 통해 시민 의견 수렴을 이어가겠다고 했다
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 기본사회 정책의 청사진이 될 '기본사회 종합계획'에 시민들의 목소리를 반영하기 위해 오는 10일부터 24일까지 15일간 시민 설문조사를 실시한다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 이번 조사는 모든 시민의 인간다운 삶과 기본적 권리를 보장하는 기본사회 정책을 시민의 실제 삶에 맞게 설계하기 위해 마련됐다.
시는 설문을 통해 수렴한 의견을 바탕으로 정책 수립의 객관적인 근거를 마련하고 올해 수립 예정인 '광명시 기본사회 종합계획(2026~2030)'과 세부 실행 정책에 적극적으로 반영할 계획이다.
설문 문항은 시민들의 기본사회에 대한 인식도와 현재 추진 중인 관련 정책에 대한 체감도 향후 확대·신설이 필요한 정책 수요 등 폭넓은 내용으로 구성됐다.
설문조사는 온라인 서식을 통해 참여할 수 있으며 시는 참여자 중 300명을 추첨해 커피 모바일 쿠폰을 증정할 예정이다.
박승원 광명시장은 "기본사회는 시민의 삶을 두텁게 지원하기 위한 정책인 만큼 시민들이 일상에서 느끼는 경험과 바라는 미래상이 정책에 충실히 담겨야 한다"며 "시민의 목소리를 나침반 삼아 누구나 기본적 권리가 보장되는 사회를 만들어 가겠다"고 말했다.
광명시는 이번 설문조사를 시작으로 오는 8월 '시민과 함께하는 기본사회 토론회'를 개최하는 등 온·오프라인의 다양한 소통 창구를 통해 시민 의견 수렴을 이어갈 방침이다.
1141world@newspim.com