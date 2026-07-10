체육공단, 2026 대한민국 환경대상 수상...친환경·탄소중립 경영 확산 노력 인정

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 10일 2026 대한민국 환경대상 ESG 대상을 받았다.
- 친환경 경영 체계 구축과 온실가스 감축 성과를 인정받았다.
- 스포츠 연계 탄소중립 실천과 친환경 전환을 이어가겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)이 친환경·탄소중립 경영 확산 노력을 인정받았다.
체육공단이 '2026년 대한민국 환경대상'에서 이에스지(ESG) 경영 부문 대상을 받았다. '대한민국 환경대상'은 환경보전과 지속 가능한 사회 발전에 기여한 공공기관, 기업, 개인 및 단체를 선정해 수여하는 대표적인 환경 분야 상이다.
체육공단은 친환경 경영 체계 구축, 에너지 절감 및 온실가스 감축, 자원순환 활성화 및 스포츠 기반 탄소중립 실천 등 전사적인 이에스지(ESG) 경영 성과를 인정받았다.
체육공단은 국제표준 환경경영·에너지경영시스템을 기반으로 체계적인 친환경 경영을 추진하고 있다. 신재생에너지 확대와 고효율 설비 도입을 통해 에너지 효율 개선에 힘쓰고 있다. 특히, 스포츠 사업과 환경가치를 연계한 탄소중립 활동 추진, 올림픽공원 내 임목 부산물의 바이오 에너지 활용, 친환경 전기 경정 모터보트 개발 등 스포츠 분야 친환경 전환에 앞장서고 있다.
체육공단 관계자는 "이번 수상은 임직원 모두가 친환경 경영을 통한 탄소중립 실천을 위해 노력한 결실"이라며, "앞으로도 지속 가능한 스포츠 환경 조성을 위해 선도적인 역할을 이어가겠다."라고 전했다.
iaspire@newspim.com