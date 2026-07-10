사천시설관리공단, 사천바다케이블카서 어린이 체험이벤트 운영

AI 핵심 요약beta
- 경남 사천시설관리공단이 17일 어린이 체험 이벤트를 운영했다.
- 친환경 손선풍기·3구 키캡 키링 만들기 프로그램을 17일~8월17일 무료로 진행했다.
- 재료 소진 시 조기 종료될 수 있으며 사천바다케이블카 방문 어린이에게 여름 추억을 제공했다.
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어린이 관광객, 무료 참여 추억 창출
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시설관리공단이 여름방학을 맞아 사천바다케이블카를 찾는 가족 단위 관광객들에게 즐거운 추억을 선사한다.
시설관리공단은 오는 17일부터 8월 17일까지 한 달간 사천바다케이블카 대방정류장 2층 대합실에서 '2026 여름 성수기 어린이 체험 이벤트'를 운영한다고 10일 밝혔다.
체험 프로그램은 '친환경 손선풍기 만들기 DIY'와 '3구 키캡 키링 만들기' 두 가지다. 친환경 손선풍기 만들기는 매일 오전 9시부터 오후 4시까지 운영하며 참가 어린이는 손선풍기를 조립한 뒤 스티커로 꾸밀 수 있다. 손선풍기는 지구형과 북극곰형 가운데 선택할 수 있다.
3구 키캡 키링 만들기는 매일 오후 4시부터 시작한다. 월요일부터 목요일, 일요일은 오후 7시까지 운영하고, 금요일과 토요일은 야간 운영에 맞춰 오후 9시까지 진행한다.
두 프로그램은 사천바다케이블카를 이용하는 어린이를 대상으로 무료로 운영한다. 다만 준비한 재료가 소진되면 조기 종료할 수 있다.
한재천 이사장은 "여름방학을 맞아 가족과 함께 사천을 찾는 어린이들이 즐겁고 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 준비했다"면서 "사천바다케이블카 관광과 함께 직접 만드는 체험을 통해 여름 추억을 남기길 바란다"고 말했다.
m25322532@newspim.com