부산교육청, 초등 3학년 대상 수리력 자료 개발·배포

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 10일 초등3학년용 수리력 강화 여름방학 자료를 개발·배포했다.
- 자료는 스토리텔링·그림·게임으로 핵심 개념을 제시해 참여도를 높이고 이해를 돕도록 구성했다.
- 교육청은 자료 다운로드·연수 지원을 실시하고 초등3학년 기초 수리력 강화를 지속 추진할 계획이다.
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기초학력 확보 위한 지속적 현장 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 초등 3학년 기초 수리력 강화를 위한 여름방학 맞춤형 자료를 개발해 학교에 배포했다.
시교육청은 여름방학 맞춤형 수업도움 자료인 '탐험해요 수학의 숲' 개발을 완료하고 각 학교에 보급했다고 10일 밝혔다.
자료는 문제풀이 중심에서 벗어난 스토리텔링형으로 구성했다. 3학년 1학기 핵심 개념을 숲 탐험과 미션 해결 방식으로 제시해 학생 참여를 유도하고 그림과 게임 활동을 통해 개념과 원리 이해를 돕도록 했다.
현장 접근성도 강화했다. 학교는 부산학교지원서비스를 통해 자료를 내려받아 수업과 방학 과제에 활용할 수 있다. 교육청은 9일 교사 대상 온라인 연수를 실시해 자료 활용 방법을 안내했다.
시교육청은 초등 3학년 단계에서의 기초 수리력 확보가 이후 학습에 미치는 영향을 고려해 현장 지원을 지속할 계획이다.
김석준 교육감은 "수리력은 미래 사회가 요구하는 창의·융합적 사고의 핵심 역량이자 학습과 생활 전반에서 합리적인 의사결정을 내리는 데 필요한 토대"라며 "기초학력을 다져 배움의 잠재력을 꽃피울 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com