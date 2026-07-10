순천시, 민선9기 슬로건 시민 공모…시민주권 가치 반영

AI 핵심 요약beta
- 순천시가 13일부터 24일까지 민선9기 시정 슬로건 시민 공모전을 실시했다.
- 시민주권 핵심 가치 반영해 도시 비전·정체성 담은 대표 슬로건 문구를 온오프라인으로 공모했다.
- 평가·시민투표를 거쳐 최종 1건을 선정해 300만 원을 시상하고 민선9기 대표 브랜드로 선포할 계획이다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시가 민선9기 시정 방향을 반영한 대표 슬로건 발굴에 나섰다. 시민 참여 공모를 통해 도시 비전과 정체성을 담은 상징 문구를 선정할 계획이다.
순천시는 오는 13일부터 24일까지 12일간 민선9기 시정 슬로건 공모전을 추진한다고 10일 밝혔다.
이번 공모는 핵심 가치인 시민주권을 기반으로 시민이 시정 비전과 목표를 쉽게 이해할 수 있는 문구 발굴을 목표로 한다.
공모는 온오프라인 방식으로 진행되며 온라인은 시 누리집과 SNS 안내를 통해 네이버폼으로 참여할 수 있고 오프라인은 신청서를 작성해 우편으로 제출하면 된다.
시는 접수 작품에 대해 중복과 표절 여부를 검토한 뒤 평가위원회 심사를 거쳐 후보작 5건을 선정하고 온라인 시민투표로 최종 1건을 확정할 예정이다. 선정자에게는 300만 원의 시상금이 주어진다.
시는 최종 슬로건을 민선9기 비전을 대표하는 상징 브랜드로 활용하고 선포식을 통해 시민과 공유할 방침이다.
chadol999@newspim.com