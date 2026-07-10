오세훈, 상봉먹자골목 방문…"야장 상권 서울 전역에 25개까지 확대"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 10일 오후 서울 대표 야장 중랑구 상봉역 인근 상봉먹자골목을 방문해 "'야장 상권'을 서울 전역에 25개까지 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

이날 오 시장은 청년 상인들과 간담회를 가지고 골목상권과 야장 활성화를 위한 현장 의견을 들었다. 이후 야간 골목축제 '별이 빛나는 상봉의 밤' 개막식에 참석했다.

오세훈 서울시장이 3일 오후 서울 강서구 마곡미술길의 한 골목 상점을 방문해 소상공인과 악수하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그간 야외 영업은 민원 우려 등으로 제약을 받아왔다. 서울시는 야외 영업을 제도권 안에서 활성화하기 위해 옥외영업 등 규제를 완화하고 상인회의 자율적인 상생협약과 소음·청결 등 관리 기준을 바탕으로 아닌 질서 있고 안전한 야장 상권을 육성한다는 방침이다.

상봉먹자골목은 상인과 주민이 자율적 상생협약을 체결해 질서 있는 야장 문화를 정착시킨 모범 사례다. 지난해 서울시 '로컬브랜드 상권' 선정에 이어 올해 '야간음식문화 활성화 지원사업' 대상으로 선정됐다.

앞으로 서울시는 상봉먹자골목의 성공모델을 바탕으로 25개 자치구별로 대표 야장을 육성해 안전하고 질서 있는 야장을 활성화할 계획이다.



오세훈 서울시장은 "상봉먹자골목은 주민과 상인의 상생 협약을 바탕으로 매력적인 야장 문화를 일궈낸 야간경제의 모범 사례"라며 "앞으로 시민들의 사랑을 받는 '야장 상권'을 서울 전역에 25개까지 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

아울러 "야간경제를 서울의 새로운 성장동력으로 삼아 골목상권 소상공인들이 힘을 얻고, 서울의 도시경쟁력도 함께 높아질 수 있도록 다양한 야간 문화콘텐츠를 더해 활력이 넘치는 서울의 밤을 만들어 가겠다"라고 밝혔다.

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