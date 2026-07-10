함평군, 전남 '소도시 연계 관광 공모' 선정…민관 협업 관광모델

AI 핵심 요약beta
- 함평군이 10일 전남 공모 선정으로 체류형 관광사업비를 확보했다
- 군은 '오메! 왔능가아~ 함평' 1박2일 프로그램을 개발해 자연·전통·먹거리 체험을 연계했다
- 군은 민관 협력 모델을 시범 운영해 지역 대표 힐링 체류형 관광상품으로 육성할 계획이다
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[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군이 민관 협업으로 기획한 체류형 관광 프로그램이 전남 공모에 선정돼 사업비를 확보했다.
함평군이 지역 관광 전문가들과 공동 기획한 체류형 관광 프로그램이 전남관광재단 주관 '전남 소도시 연계 관광 콘텐츠 실험 공모'에 선정됐다.
10일 함평군에 따르면 이번 선정으로 사업비 700만원을 확보했으며 프로그램 개발과 운영에 본격 착수한다. 해당 공모는 남부권 광역관광개발 진흥사업의 하나로, 전남 소도시 관광자원을 권역별로 연계한 체류형 콘텐츠 발굴을 위해 마련됐다.
선정된 프로그램 '오메! 왔능가아~ 함평'은 현대인을 주요 대상으로 휴식과 체험을 결합한 1박 2일 일정으로 구성됐다. '쉬고가잉(휴식)·먹고가잉(로컬푸드)·놀다가잉(체험)·자고가잉(숙박)·갖고가잉(기념품)' 등 5개 테마를 중심으로 체류형 관광 요소를 강화했다.
코스에는 대동면 향교리 느티나무·팽나무 숲, 돌머리해변 낙조, 주포 한옥마을 등 지역 대표 관광지가 포함됐다. 자연과 전통, 먹거리와 체험을 연계해 방문객의 체류 시간을 늘리는 데 초점을 맞췄다.
군은 청정 자연 기반의 지역 특성과 민간의 기획력을 결합한 모델이라는 점에서 높은 평가를 받았다고 설명했다. 향후 시범 운영을 거쳐 프로그램 완성도를 높이고 지역 대표 체류형 관광상품으로 발전시킬 방침이다.
이남오 함평군수는 "민관 협력을 통해 지역 관광자원을 활용한 콘텐츠를 발굴한 사례"라며 "지속적인 보완으로 경쟁력 있는 힐링 관광상품으로 육성하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com