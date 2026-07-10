행안부, 폭염 대응 점검회의 개최…"취약계층 보호·현장 대응 총력"

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 주말부터 전국적으로 폭염과 열대야가 이어질 것으로 예상됨에 따라 관계부처와 지방자치단체가 참여하는 폭염 대응 추진상황 점검회의를 열고 취약계층 보호와 현장 대응 강화 방안을 논의했다고 10일 밝혔다.

행정안전부는 이날 김용균 자연재난실장 주재로 관계부처와 전국 16개 시·도가 참석한 가운데 폭염 대응 추진상황 점검회의를 개최했다.

[자료=행안부]

이번 회의는 호우 이후 습도가 높아진 상황에서 전국적인 폭염과 열대야가 예보됨에 따라 기관별 대응 상황을 점검하고 온열질환 등 인명피해를 최소화하기 위한 추가 대책을 논의하기 위해 마련됐다.

행안부는 호우 이후 습도가 높아진 상태에서 야외활동을 할 경우 온열질환 발생 위험이 커질 수 있다며 고령층과 농업인, 야외노동자 등에 대한 예찰 활동을 강화하도록 관계기관에 요청했다.

특히 이·통장과 지역자율방재단, 생활지원사 등 지역 안전망을 활용해 취약계층의 안부를 수시로 확인하고, 폭염특보가 이어지고 있는 경상권을 중심으로 야외 작업장과 논·밭 순찰을 강화하는 한편 농축산물 피해 예방 대책도 철저히 추진하도록 당부했다.

아울러 밤에도 더위가 이어지는 열대야에 대비해 국민들이 언제든 더위를 피할 수 있도록 무더위쉼터와 폭염 저감시설의 운영 시간을 연장하는 등 대응 체계를 강화하기로 했다.

김용균 행정안전부 자연재난실장은 "폭염은 취약계층과 현장 근로자에게 더욱 가혹하게 다가온다"며 "각 부처와 지방정부는 취약계층 보호와 현장 중심 대응에 총력을 다하고, 국민들에게 폭염 행동요령을 적극 홍보해 주시기 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com