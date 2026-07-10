삼성디스플레이, 中 게이밍 시장 공략…신브랜드 '오블릭스' 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 10일 빌리빌리 월드 2026에 처음 참가했다.
- 상하이서 OLED·QD-OLED 게이밍 전시부스를 꾸렸다.
- 오블릭스를 공개하며 중국 게이밍 시장 공략에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이가 중국 게이밍 시장 공략에 나섰다. 회사는 10~12일 중국 상하이 국립전시 컨벤션센터에서 열리는 아시아 최대 규모 서브컬처 박람회 '빌리빌리 월드 2026'에 처음 참가한다고 10일 밝혔다.
이번 전시에서 삼성디스플레이는 90평 규모의 부스를 마련하고 유기발광다이오드(OLED)와 퀀텀닷(QD)-OLED가 탑재된 스마트폰, 노트북, 모니터 등 50여 대의 IT 기기를 선보인다. 텐센트의 신작 게임 '왕자영요: 월드'를 직접 플레이할 수 있는 체험 공간을 준비했으며, 에이서, 에이수스, 레노버 등 12개 글로벌 고객사와 협력해 게이밍 기기를 배치했다.
부스는 게임 속 주요 배경인 '직하광장'을 형상화해 콜로세움 스타일의 원형 구조로 설계했다. OLED 노트북과 QD-OLED 모니터 체험존에는 LCD 제품도 함께 전시해 디스플레이 성능 차이를 직접 비교할 수 있도록 했다.
삼성디스플레이는 이번 전시에서 게이밍 노트북용 OLED 브랜드 '오블릭스(OBLYX)'를 처음 공개했다. 흑요석 '옵시디언'에서 영감을 받은 이 브랜드는 OLED의 완벽한 검은색 표현과 차별화된 디자인을 특징으로 한다. 14형, 16형, 18형 등 다양한 화면 크기와 120Hz, 165Hz, 240Hz 등 여러 주사율의 라인업으로 게이밍 시장을 공략할 계획이다.
노트북용 OLED는 자발광 기술로 픽셀 단위의 정밀한 밝기 제어를 구현한다. 0.2ms의 초고속 응답속도와 DCI-P3 100%의 넓은 색 영역으로 어두운 장면의 디테일부터 빠른 액션, 풍부한 색감까지 표현한다.
중국 게이밍 시장은 약 6억 8천만 명의 이용자를 보유한 세계 최대 규모다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 2023~2025년 중국 내 게이밍 OLED 노트북 시장의 연평균 성장률은 1,449%로 글로벌 시장 성장률 405%를 크게 웃돌았다. 전세계 시장에서 중국이 차지하는 비중도 2023년 4%에서 2025년 38%로 증가했다.
정용욱 삼성디스플레이 IT 전략마케팅팀장은 "중국 게임산업의 성장과 고사양 콘텐츠 확산이 맞물리면서 차별화된 게이밍 디스플레이에 대한 요구가 증가하고 있다"며 "이번 전시회를 통해 중국 게이머들과 소통하고 IT 고객들과 협력을 확대해 중국 게이밍 디스플레이 시장에서 입지를 강화할 것"이라고 말했다.
kji01@newspim.com