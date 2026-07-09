해밀동 지하차도 침수현장 찾은 조상호 세종시장

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 9일 호우 피해 현장을 찾아 점검했다.
- 세종시 누적 강수량은 187㎜, 연서면은 215㎜를 기록했다.
- 시는 지하차도 통제와 재난문자로 시민 우회를 안내했다.
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시는 조상호 시장이 9일 오전 해밀동 등 호우 피해 현장을 찾아 안전 확보조치를 지시했다고 밝혔다.
시에 따르면 8일 오전 0시부터 9일 오전 8시까지 세종시 누적 강수량은 187㎜를 기록했다. 지역별로는 연서면 215㎜, 장군면 202㎜, 연기면 197㎜ 등을 기록했다.
이에 시는 하천변 산책로와 둔치주차장을 선제적으로 통제했으며, 침수가 발생한 아름지하차도와 도암1교에 대해서는 즉시 차량 통행을 차단하고 시민들에게 재난문자를 발송해 우회도로를 안내했다.
조상호 시장은 이날 오전 해밀동 아름지하차도 침수 현장을 방문, 출근시간대 시민들이 간선급행버스체계(BRT) 이용에 불편을 겪는 상황을 살피고 신속한 복구 방안을 마련할 것을 지시했다.
조상호 시장은 "읍·면·동과 전 직원이 한마음으로 주민 대피와 도로 통제 등 인명피해 예방을 최우선으로 대응해달라"고 지시했다.
gyun507@newspim.com