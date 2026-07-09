부산시 클래식부산, 막스 리히터 재구성 발레 '사계' 공연

AI 핵심 요약beta
- 부산시 클래식부산이 17~18일 창작발레 사계를 부산문화회관에서 선보인다고 9일 밝혔다.
- 막스 리히터가 재구성한 비발디 사계를 바탕으로 발레와 라이브 연주를 결합해 자연과 시간의 흐름을 표현한다.
- 부산오페라하우스발레단과 클래식부산오케스트라가 협업해 공연 제작 협업 모델을 제시하고 지역 예술 기반 강화를 목표로 한다.
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자연과 시간의 변화를 주제로 한 창작발레
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 클래식부산이 막스 리히터로 재구성한 창작발레 '사계'를 선보인다.
부산시 클래식부산은 오는 17일부터 18일까지 이틀간 부산문화회관 중극장에서 2026 부산발레시즌 핵심 창작 작품 '사계 : 타임 인 타이즈(Time in Tides)'를 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 작품은 양 기관이 제작 단계부터 협력해 선보이는 창작발레로 공연 제작 협업 모델을 제시한다는 점에서 의미를 둔다.
공연은 작곡가 막스 리히터의 '비발디 사계 재창작'을 바탕으로 구성됐다. 원곡의 구조를 유지하면서 미니멀리즘 음악으로 재해석한 곡에 맞춰 발레와 라이브 연주를 결합한 형식이다.
제작에는 부산오페라하우스발레단과 클래식부산오케스트라가 참여했다. 김주원 예술감독이 연출을 맡고 유회웅 안무가, 김광현 음악감독, 박훈규 비주얼디렉터, 정한아 디자이너 등이 참여해 무대를 구성했다.
무용수는 수석 홍주연, 장유미, 객원수석 김희현을 포함해 18명이 출연한다. 연주는 김광현 음악감독의 지휘 아래 클래식부산오케스트라가 맡고 바이올리니스트 김재원과 박준영이 함께한다.
공연은 사계절의 흐름을 주제로 자연과 시간의 변화를 무대 위에서 표현한다. 티켓은 R석 5만 원, S석 3만 원, A석 2만 원이며 부산문화회관 누리집과 전화로 예매할 수 있다.
박민정 클래식부산 대표는 "발레단과 오케스트라가 완벽히 협업해 매 무대 최고 수준의 공연을 선보이는 데 의의가 있다"라며 "앞으로도 제작 중심의 극장 모델을 공고히 하여 지역 예술 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com