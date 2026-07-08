[MLB] 고우석, 미네소타 26인 로스터 등록…빅리그 데뷔 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 미네소타 트윈스가 8일 고우석을 26인 로스터에 등록했다
- 고우석은 등판시 한국인 30번째 메이저리거가 된다
- 마이너리그서 평균자책점 1.96으로 반등해 미네소타 불펜서 새 출발한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미네소타 트윈스의 고우석이 마침내 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 26인 로스터에 이름을 올렸다.
미네소타 구단은 8일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열리는 클리블랜드 가디언스와 홈 경기를 앞두고 고우석을 26인 로스터에 등록했다.
고우석이 이날 불펜 투수로 등판하면 한국인 선수로는 30번째 메이저리거가 된다.
미네소타는 지난 6일 디트로이트 타이거스와 트레이드를 통해 고우석을 영입했다. 불펜 보강이 필요한 상황에서 마이너리그에서 안정적인 투구를 이어가던 고우석을 영입했다.
미네소타 소식을 다루는 현지 매체 트윈스 데일리는 "고우석이 필승조 역할을 맡을 가능성이 있다"고 전했다.
고우석은 2023년 말 포스팅 시스템을 통해 MLB 도전에 나섰고, 샌디에이고 파드리스와 2년 총액 450만 달러 계약을 맺었다. 그러나 빅리그 등판 기회를 얻지 못한 채 마이애미 말린스와 디트로이트를 거치며, 두 시즌 동안 마이너리그에서 시간을 보냈다.
올 시즌 반등에 성공했다. 고우석은 마이너리그 27경기에 등판해 3승 1패, 평균자책점 1.96을 기록하며 경쟁력을 증명했다. 꾸준한 도전 끝에 빅리그 문턱에 선 고우석은 미네소타 불펜에서 새 출발을 앞두고 있다.
football1229@newspim.com