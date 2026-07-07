[인사] 경남 창원시

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 7일 의창구청장에 류효종을 전보했다
- 같은 날 조병덕 등 4급 간부를 승진·전보했다
- 또한 임정택 등 5급 간부를 승진·전보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 3급 전보
▲ 의창구청장 류효종
◇ 4급 승진
하수도사업소장 조병덕 ▲ 의창구 대민안전관리관 이수경 ▲ 마산합포구 대민안전관리관 김창우 ▲ 마산회원구청장 손정현
◇ 4급 전보
▲ 미래전략산업국장 심동섭 ▲ 경제일자리국장 조성환 ▲ 복지여성보건국장 윤성주 ▲ 자치행정국장 이유정 ▲ 도시정책국장 정규용 ▲ 기후환경국장 최영숙 ▲ 푸른도시사업소장 이성민 ▲ 상수도사업소장 정윤규 ▲ 도서관사업소장 정숙이 ▲ 차량등록사업소장 김만기 ▲ 성산구청장 최종옥 ▲ 마산합포구청장 이재광 ▲ 진해구청장 정순길
◇ 5급 승진
▲ 인구정책담당관 임정택 ▲ 감사관 강명이 ▲ 미래전략산업국 미래전략과 박춘원 ▲ 자치행정국 평생교육과 강상희 ▲ 문화관광체육국 문화유산육성과 배효선 ▲ 교통건설국 버스운영과 탁도연 ▲ 해양항만수산국 해양레저과 김선희 ▲ 기후환경국 환경정책과 김현미 ▲ 기후환경국 자원순환과 김희영 ▲ 도시공공개발국 도시개발사업과 황미정 ▲ 기획조정실 세정과 김은정 ▲ 복지여성보건국 사회복지과 김미호 ▲ 상수도사업소 석동정수과 김기성 ▲ 복지여성보건국 보건위생과 주영남 ▲ 마산보건소 건강관리과 강진희 ▲ 창원보건소 건강관리과 김유영 ▲ 기후환경국 기후대기과 정영조 ▲ 자치행정국 공유재산경영과 정영희 ▲ 도시정책국 주택정책과 신용근 ▲ 도시정책국 도시재생과 이재영 ▲ 해양항만수산국 해양레저과 이상훈 ▲ 기후환경국 하천과 강홍주 ▲ 도시공공개발국 도시개발사업과 하광석 ▲ 재난대응담당관 강유권
◇ 5급 전보
▲ 문화관광체육국장 직무대리 김영철