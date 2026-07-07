김남준 의원 "민주 전당대회, 국민주권을 국가성과로 바꿔야"…3대 방향 제시

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김남준 더불어민주당 의원은 8·17 전당대회를 '국민주권을 국가성과로 바꾸는 전당대회'로 만들어야 한다고 강조했다.

김 의원은 7일 페이스북을 통해 "이번 민주당 전당대회는 단순히 당대표를 뽑는 대회가 되어서는 안 된다"며 "누가 당권을 잡느냐의 경쟁을 넘어 국민께서 세워주신 민주정부를 어떻게 성공시킬 것인가에 답하는 대회가 되어야 한다"며 이같이 밝혔다.

김 의원은 "우리 국민은 세계 유례없는 두 차례의 무혈혁명으로 무도한 권력을 멈춰 세웠다"며 "촛불혁명으로 국정농단의 권력을 끌어내렸고, 빛의혁명으로 헌정질서를 위협한 권력을 다시 심판했다"고 말했다.

이어 "국민은 두 번 모두 민주당 정부를 세워주셨다"며 "민주당의 대체불가성은 국민이 지켜낸 민주주의를 국가운영의 책임으로 이어받은 유일한 정당이기 때문"이라고 주장했다.

김남준 더불어민주당 의원[사진=뉴스핌DB]

그러면서 이번 전당대회가 갖춰야 할 세 가지 방향을 제시했다. 먼저 김 의원은 "주권수탁자의 전당대회가 되어야 한다"고 주장했다.

그는 "국민이 민주당에 맡긴 것은 전리품이 아니라 국민주권의 명령"이라며 "당권주자들은 누가 더 강한가가 아니라, 누가 더 책임 있게 국민의 위임을 감당할 수 있는가를 보여주어야 한다"고 했다.

또 "심판의 전당대회가 아니라 완성의 전당대회가 되어야 한다"고 주장했다. 김 의원은 "민주당의 정치가 과거에만 머물러서도 안 된다. 지난 일 끄집어내고 남탓하느라 거짓, 과장, 왜곡하면 같이 죽자는 것"이라며 "지금 민주당이 해야 할 일은 국민의 삶을 책임지는 일"이라고 역설했다.

마지막으로 "당심과 민심의 눈높이에 걸맞은 전당대회가 되어야 한다"고 제시했다. 김 의원은 "민주당의 당심은 국민의 삶을 바꾸고 민주주의를 지켜내온 역사를 이어가라는 뜨거운 책임감을 주문하고 민심은 그 책임을 실제 성과로 증명하라고 준엄하게 요구한다"고 말했다.

김 의원은 "민주당 내부의 승리를 넘어 이재명 정부의 성공과 대한민국의 미래를 놓고 경쟁해달라"며 "국민주권을 국가성과로 바꾸는 민주당, 그것이 이번 전당대회가 세워야 할 민주당의 길"이라고 강조했다.

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