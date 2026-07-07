'청년 조용기' 9월 11일 극장 개봉…인간 조용기의 뿌리 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 영화 '청년 조용기'가 9월 11일 개봉한다
- 청년 조용기의 투병과 신앙 여정을 사료로 복원했다
- 권혁만 감독 연출, 양동근·유열 참여 작품이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미공개 육필 일기·설교 육성 최초 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 전 세계 선교의 역사를 쓴 영적 거장 조용기 목사의 청년 시절을 조명한 다큐멘터리 영화 '청년 조용기'가 오는 9월 11일 전국 극장가에 상륙한다.
7일 배급사는 개봉 확정 소식과 함께 절망을 딛고 일어선 한 청년의 치열했던 삶을 담아낸 런칭 포스터를 공개했다.
이번 작품은 1955년 폐결핵으로 6개월 시한부 선고를 받았던 19세 소년 조용기가 대조동 공동묘지 옆 천막교회에서 복음의 본질을 외치기까지의 과정을 추적한다. 거대한 부흥을 이끈 목회자라는 화려한 수식어 뒤에 숨겨진 인간 조용기의 내면과 신앙의 뿌리를 역사적 사실과 새로운 사료를 통해 재발견했다.
특히 70년 만에 복원된 조용기 목사의 33세 시절 설교 음성과 당시의 육필 투병 일기, 미공개 편지 등이 스크린을 통해 최초로 베일을 벗는다. 900여 일에 걸친 제작진의 집요한 취재와 기록 추적은 한 시대의 신앙사를 생생하게 복원해냈다.
연출은 기독교 다큐멘터리의 수작으로 꼽히는 '일사각오'의 권혁만 감독이 맡았다. 여기에 배우 양동근이 20대 조용기의 순수하면서도 고뇌에 찬 내면을 밀도 높은 연기로 표현했다. 내레이션은 가수 유열이 담당해 담담하면서도 호소력 짙은 목소리로 서사의 깊이를 더했다.
공개된 포스터에는 "신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다"라는 문구가 육필 일기와 함께 배치돼 눈길을 끈다. 단상 위 환하게 웃는 청년 조용기의 모습은 절망을 믿음으로 바꾼 그의 위대한 여정을 상징적으로 보여준다.
올가을 극장가에 깊은 영적 울림을 전할 신앙 실화 다큐멘터리 '청년 조용기'는 오는 9월 11일 관객들과 만날 예정이다.
taeyi427@newspim.com