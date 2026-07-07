넥슨, 블리자드 '오버워치' 12일 국내 정식 서비스 시작

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 7일 블리자드 슈팅게임 오버워치 국내 PC 서비스를 8월12일부터 시작한다고 밝혔다.
- 넥슨은 한국 맞춤형 라이브 서비스를 제공하고 넥슨닷컴·넥슨플러그에서도 플레이 가능하게 했다.
- 8월11일까지 배틀넷 계정 연동 시 기존 기록이 유지되고 전설 스킨 등 다양한 보상이 지급된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 블리자드 엔터테인먼트의 팀 기반 슈팅 게임 '오버워치'의 국내 PC 서비스를 8월 12일부터 시작한다고 7일 밝혔다.
넥슨은 이날부터 국내 퍼블리싱을 담당하며 한국 시장 맞춤형 라이브 서비스를 전개한다. 기존 배틀넷 런처뿐 아니라 넥슨닷컴과 넥슨플러그를 통해서도 게임을 플레이할 수 있다.
정식 서비스 개시 전 8월 11일까지 사전 계정연동 이벤트를 진행한다. 이용자는 공식 이벤트 페이지에서 넥슨 계정으로 로그인한 뒤 본인 인증을 거쳐 블리자드 배틀넷 계정을 연동할 수 있다.
연동을 완료하면 기존 계정의 스킨, 스프레이 등 꾸밈 아이템과 각종 재화, 진척도 등 모든 플레이 기록이 유지된다.
사전 계정연동을 완료하고 8월 12일까지 연동 상태를 유지하는 이용자에게는 보상이 지급된다. 전설 스킨 4종을 확정적으로 획득할 수 있는 '넥슨의 전설 전리품 상자' 1개, D.va의 신규 전설 스킨 '스플래시 서퍼 D.va', 신화 프리즘 20개가 정식 서비스 시점에 선물이 지급ㄷ된다.
이 외에도 '넥슨마리' 프로필 카드와 플레이어 아이콘, 전설 전리품 상자 5개, 특별 플레이어 칭호도 제공된다.
origin@newspim.com